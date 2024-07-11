Посол России назвал угрозой план разместить американские ракеты в ФРГ

Планы США по размещению с 2026 года ракет на территории Германии являются «серьезной ошибкой» и несут «прямую угрозу» международной безопасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«По сути, речь идет о планах по развертыванию Соединенными Штатами в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это — серьезная ошибка Вашингтона. Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности», — приводит его слова пресс-служба посольства России в США в телеграм-канале.

Антонов добавил, что такое решение может стать «детонатором неконтролируемой эскалации». Россия неоднократно демонстрировала свое стремление к миру, а вместо этого «американцы вступили на опасную тропу милитаризма».

Он подчеркнул, что такими действиями «Вашингтон в очередной раз продемонстрировал алчное стремление к достижению собственного военного превосходства».

Российская толерантность к «провокациям против безопасности небезгранична», а появление американского ракетного ударного потенциала на немецкой территории приведет к тому, что эти объекты «будут в створе российских прицелов», отметил Антонов.

Накануне Соединенные Штаты заявили, что приступят к «эпизодическому» размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году с планами постоянного размещения в будущем.

Дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира.