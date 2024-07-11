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Военная операция на Украине ,  
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Польша заявила о «творческих идеях» о сокращении председательства Венгрии

В Польше заявили о «творческих идеях» о сокращении председательства Венгрии в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Председательство Венгрии в ЕС началось 1 июля, страну критикуют за «мирную миссию» — визиты премьера Орбана в Киев, Москву и Пекин. Из-за них в ЕС думают о сокращении срока председательства Будапешта, обычно оно длится полгода
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

В ЕС появляются «творческие идеи» насчет сокращения времени председательства Венгрии в союзе, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает PolsatNews.

«Но я не хочу никакие из них раскрывать», — сказал он.

С 1 июля начался полугодовой период председательства Будапешта, и за неделю венгерский премьер-министр Виктор Орбан совершил три поездки в рамках своей «миротворческой миссии» по Украине — в Киев, Москву и Пекин. Это вызвало недовольство в ЕС, в частности потому, что Орбан использовал в сообщениях о визитах логотип председательства, создавая двусмысленность в том, от лица Венгрии или союза он выступает. Сикорский сказал, что у Орбана нет мандата представлять ЕС в Москве или Пекине.

Euractiv сообщал, что по запросу Польши послы ЕС 10 июля провели встречу по поводу результатов «мирной миссии» Венгрии и ее роли в качестве страны — председателя ЕС.

Чего добился Виктор Орбан своей «мирной миссией»
Политика
Виктор Орбан

Орбан во время своих визитов провел встречи с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. После визита в Китай Орбан отправился в США, где проходит саммит НАТО.

Премьер Венгрии подчеркивал, что главной задачей для Европы сейчас является достижение мира, этому же будет посвящены главные усилия во время председательства Венгрии в Евросоюзе.

Политик рассказал, что во время поездок на Украину и в Россию спрашивал у глав государств, можно ли согласовать возможность прекращения огня, «которое ускорит переговоры о мире». По словам Орбана, в Москве и Киеве ему ответили одно и то же: временное перемирие будет отвечать интересам противника, поскольку «он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны». 

Си Цзиньпин после переговоров с венгерским премьером заявил, что крупным державам нужно проявить «положительную, а не отрицательную энергию», чтобы добиться прекращения огня в этом конфликте.

Путин после общения с Орбаном напомнил о выдвинутых в июне условиях России для переговоров с Украиной: это прежде всего вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. Глава государства также сказал, что Москва выступает за полное окончание конфликта, а не за перемирие или прекращение огня.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Венгрия ЕС Польша Украина
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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