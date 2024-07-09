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Военная операция на Украине ,  
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Euractiv узнал, что в ЕС обсудят «мирную миссию» Орбана

Euractiv: в ЕС обсудят председательство Венгрии из-за «мирной миссии» Орбана
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС осудил визит Орбана в Москву и его односторонние действия в рамках «мирной миссии», включавшей визиты в Киев и Пекин. Венгерский политик проводит ее в то время, когда страна председательствует в ЕС, послы союза обсудят эту тему
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Послы ЕС 10 июля собираются обсудить результаты «мирной миссии» Венгрии и ее роль в качестве страны — председателя ЕС, сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

С 1 июля начался полугодовой период председательства Будапешта, и за неделю венгерский премьер-министр Виктор Орбан совершил три поездки в рамках своей «миротворческой миссии» по Украине — в Киев, Москву и Пекин.

Во время встречи страны ЕС хотят получить больше ясности относительно этих визитов, некоторые намерены обсудить варианты, как обуздать то, что они считают «деструктивным поведением» Будапешта. Вопрос о председательстве Венгрии поднят по запросу Польши.

«В столицах растет обеспокоенность по поводу самоприписываемой роли Орбана в так называемой миротворческой миссии, должно быть ясно, что он представляет только свою собственную страну», — сказал один дипломат ЕС.

Еще один дипломат заявил, что Будапешт в этой миссии занимается продвижением своих интересов. Несколько собеседников портала отметили, что Венгрия намеренно создавала двусмысленность вокруг визитов, например используя в сообщениях о них логотип председательства.

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Виктор Орбан и Владимир Путин

Киев Орбан посетил 2 июля, Москву — 5-го, Пекин — 8-го. Он провел встречи с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. После визита в Китай Орбан анонсировал посещение США.

Премьер-министр рассказал, что во время поездок на Украину и в Россию спрашивал у глав государств, можно ли согласовать возможность прекращения огня, «которое ускорит переговоры о мире». По словам Орбана, и в Москве, и в Киеве ему ответили одно и то же: временное перемирие будет отвечать интересам противника, поскольку «он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны». Сейчас стороны «думают наоборот» — что нужно «сначала заключить мирное соглашение, а затем опустить оружие», отметил политик.

Си Цзиньпин после переговоров с Орбаном заявил, что крупным державам нужно проявить «положительную, а не отрицательную энергию», чтобы добиться скорейшего прекращения огня в этом конфликте.

Путин после общения с Орбаном напомнил о выдвинутых в июне условиях России для переговоров с Украиной: это прежде всего вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. Глава государства также сказал, что Москва выступает за полное окончание конфликта, а не за перемирие или прекращение огня.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Виктор Орбан Евросоюз Венгрия Украина мирные переговоры
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

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Цзиньпин Си

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
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