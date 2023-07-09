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Штайнмайер призвал не мешать США поставлять кассетные боеприпасы Украине

Штайнмайер: ФРГ не может «стоять на пути» США из-за поставок кассетных боеприпасов Киеву
Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Marc John / IMAGO / Global Look Press)

Германия против поставок кассетных боеприпасов Украине, но не может стоять на пути у США, которые собираются это сделать, заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью ZDF.

Верно, что этот тип боеприпасов в Германии до сих пор запрещен федеральным правительством и что Германия против поставок, отметил президент. «Но в нынешней ситуации она [Германия. — РБК] не может стоять на пути США», — добавил он.

Штайнмайер напомнил, что в 2008 году в Осло, когда он был министром иностранных дел Германии, то подписал Конвенцию ООН о запрете кассетных боеприпасов. Ранее глава немецкого МИДа Анналена Бербок выступила против поставок таких снарядов и заявила, что Берлин продолжит соблюдать соглашение, заключенное в Норвегии.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции.

7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о планах передать Украине кассетные боеприпасы. Он подчеркнул, что Вашингтон признает риски от этих снарядов для мирного населения, и назвал это временной мерой, пока не будут восполнены объемы производства обычных артиллерийских боеприпасов.

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что кассетные боеприпасы будут использоваться ВСУ только в новых регионах России.

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Кроме Германии против поставок кассетных боеприпасов выступили Испания, Великобритания, Канада и ООН. В российском МИДе, комментируя поставки кассетных боеприпасов, заявили, что такое решение Вашингтона нацелено на максимальное затягивание конфликта и войну до «последнего украинца».

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Теги
Германия Украина США кассетные боеприпасы поставки оружия
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