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Зеленский раскритиковал НАТО за неопределенность статуса Украины

Зеленский раскритиковал страны НАТО за неготовность пригласить Украину в альянс
Отсутствие точных сроков означает, что страны НАТО не готовы ни пригласить Киев в альянс, ни сделать ее членом блока, считает Зеленский. Будущее Украины становится предметом «торга в переговорах с Россией», заявил он
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram раскритиковал станы НАТО за неопределенность в вопросе членства Киева в альянсе.

По словам президента, украинская сторона по пути в Вильнюс на саммит стран — членов блока «получила сигналы», «что обсуждаются формулировки без Украины».

Зеленский считает, что у союзников, вероятно, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой нет конкретных сроков ни для того, ни для другого. Помимо этого «добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины», написал глава государства.

«Остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией», — написал он, добавив, что «неопределенность — это слабость». Зеленский намерен поднять вопрос на саммите.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Власти страны не раз говорили, что на саммите в Вильнюсе хотят получить «четкий сигнал», что Киев примут в блок, а не только услышать заявления об «открытых дверях» альянса. При этом Зеленский отмечал, что понимает невозможность вступления страны в НАТО, пока продолжаются боевые действия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что обсуждать членство Киева можно только в случае победы украинской стороны. В то же время, пообещал он, на саммите Украина получит «сильный сигнал»: по словам генсека, страны-члены в коммюнике поддержат перспективу вступления Украины в блок.

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В Вашингтоне ранее заявляли, что хотели бы избежать ситуации, при которой весь альянс «находился бы в состоянии войны» с Москвой, то есть присоединение Украины возможно после окончания боевых действий. США и Германия выступали за отсрочку приглашения Украины в НАТО, опасаясь реакции на это России, но, по данным Politico, перед саммитом их позиция «несколько смягчилась». Страны Балтии ранее высказывались за скорейшее присоединение Украины к альянсу.

Если Украина не получит приглашения на саммите, своей основной целью страна будет считать получение гарантий безопасности от Запада, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Готовность предоставить их выразил американский президент Джо Байден.

Москва не раз требовала от стран НАТО отказа от продвижения альянса на восток, в том числе за счет Украины. В Кремле заявляли, что недопущение Киева в НАТО остается одной из целей военных действий, начатых в феврале 2022 года.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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