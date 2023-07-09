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Politico узнала о смене позиций США и Германии по членству Украины в НАТО

Politico: позиции США и Германии по членству Украины в НАТО смягчились
США и Германия выступали за отсрочку приглашения Украины в НАТО, опасаясь реакции на это России. Их позиция «несколько смягчилась», рассказали собеседники Politico. Тем не менее, мнения по этому вопросу в альянсе разделяются
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Позиции США и Германии по вопросу вступления Украины в НАТО «несколько смягчились» в преддверии саммита организации, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, сообщили Politico дипломаты, занимающиеся вопросами работы альянса.

По их словам, союзникам на восточном фланге альянса — в Восточной Европе — удалось добиться уступок по этому вопросу. Ожидается, что на саммите члены блока «выйдут за рамки расплывчатого обещания» 2008 года, что Украина присоединится к НАТО в какой-то момент, пишет издание.

В то же время высокопоставленный дипломат из Центральной Европы рассказал о «контингенте скептиков», которые хотят, чтобы к заявке Украины на членство были применены «условия». Они хотят убедиться, что окончательные обещания не будут даны слишком рано, добавил собеседник газеты, чтобы избежать ситуации, «когда проставление галочек приведет к автоматической выдаче приглашения».

При этом некоторые публично поддерживающие присоединение Украины к альянсу политики в частном порядке испытывают сомнения: они поддерживают мнение США, что это может привести к эскалации конфликта. Также условия членства Украины в НАТО рассматривается как потенциальная часть мирных переговоров, отмечает газета.

Разделяются и мнения союзников по возможности вступления Украины в НАТО в условиях, когда в стране идут боевые действия. Так, дипломат из Западной Европы считает, что все будет зависеть от обстановки, когда конфликт завершится, тогда и будут проводиться «реалистичные дебаты». А высокопоставленный дипломат из Северной Европы, в свою очередь, заявил, что дебаты продолжаются и «это не может и не будет ждать» окончания боевых действий.

«Некоторые союзники считают членство рискованным, но они приходят в себя», — утверждает один из высокопоставленных дипломатов из Восточной Европы. По его словам, союзники «не хотят подавать [президенту России Владимиру] Путину сигнал о том, что ничего не произойдет», если боевые действия продолжатся.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Sky News заявил об уверенности, что члены блока на саммите придут к соглашению по перспективам вступления Украины в альянс. «Я не говорю, что это всегда легко и прямолинейно, потому что, когда у нас много союзников, конечно, есть разные позиции, разные взгляды, но в этом нет ничего нового. Но сила НАТО, которую мы доказываем снова и снова, заключается в том, что мы всегда способны объединиться вокруг общей задачи, общего послания», — добавил он.

До этого Столтенберг объявил, что на саммите члены альянса примут решение, которое сблизит НАТО с Украиной. Он уточнял, что речь идет не только о многолетнем пакете помощи Киеву, но и об углублении политического сотрудничества сторон за счет такой долгосрочной поддержки Украины. Кроме того, по словам Столтенберга, будет создан Совет НАТО — Украина, в рамках которого будут проводиться консультации по кризисным вопросам.

Как писала The Telegraph, Германия собирается на саммите выступить за отсрочку приглашения Украины в НАТО, поскольку разделяет опасения США о возможной реакции России на эти действия. В то же время, по данным газеты, США, Великобритания и страны ЕС сейчас готовят ряд двусторонних предложений по безопасности, которые помогут обезопасить Киев.

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Неприсоединение новых стран к альянсу было одним из пунктов проекта соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО, представленных в конце 2021 года, а потенциально членство Украины в военном блоке называлось среди причин военной операции.

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НАТО Йенс Столтенберг Украина
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