Столтенберг пообещал Украине «сильный сигнал» на саммите НАТО

Страны НАТО работают над завершением совместного коммюнике, Украина получит «сильный сигнал» о членстве в блоке, заявил Йенс Столтенберг. Ранее он обещал, что на саммите будет принято решение, которое сблизит Киев с альянсом

Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны — члены альянса в коммюнике саммита, который 11 июля открывается в Вильнюсе, поддержат перспективу вступления Украины в блок.

По словам Столтенберга, сейчас страны работают над завершением совместного заявления, оно будет готово через несколько часов. «Я убежден, что формулировки коммюнике саммита будут положительными, будет сильный сигнал по Украине и пути вперед к членству [в альянсе]», — заявил он на пресс-конференции перед началом саммита (цитата по «Европейской правде»).

Накануне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что члены НАТО согласились принять страну в альянс без одной из обязательных процедур вступления в блок — выполнения плана действий по членству (ПДЧ). Как отмечается на сайте НАТО, ПДЧ — это список мероприятий, из которого страны могут выбирать те, которые, по их мнению, могут оказаться наиболее ценными при подготовке к присоединению к альянсу. Он состоит из нескольких разделов: политические и экономические вопросы, вопросы обороны, права, ресурсов и безопасности.

Столтенберг, комментируя слова Кулебы, заявил, что окончательного решения пока не принято и консультации продолжаются.

Ранее генсек объявил, что на саммите члены альянса примут решение, которое сблизит НАТО с Украиной. Он уточнял, что речь идет не только о многолетнем пакете помощи Киеву, но и об углублении политического сотрудничества сторон за счет такой долгосрочной поддержки Украины.

США исключают возможность принятия Украины в НАТО до окончания военного конфликта с Россией. Президент Джо Байден говорил, что хотел бы избежать ситуации, при которой весь альянс «находился бы в состоянии войны» с Москвой. В то же время Вашингтон готов предоставить Киеву гарантии безопасности. Именно это Киев будет считать основной целью, если не получит приглашения в блок, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Россия негативно относится к стремлению Украины присоединиться к НАТО. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ее членство в блоке «будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе». Кремль заявлял, что недопущение такого сценария остается одной из целей военной операции, начатой Россией в феврале 2022 года.