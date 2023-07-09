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Украина пообещала «пересмотреть стратегию», если ее не пригласят в НАТО

Вице-премьер Стефанишина: Киев пересмотрит стратегию, если не получит приглашения в НАТО
Украинский вице-премьер пообещала, что Киев «пересмотрит стратегию», если не получит приглашение на вступление в НАТО. Она также сообщила, что Зеленский пока не принял решение о поездке в Вильнюс на саммит альянса
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Фото: Oliver Hoslet / EPA / ТАСС)

Украина пересмотрит свою стратегию, если в ходе предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе не получит приглашение на вступление в альянс. Об этом в интервью «Европейсккой правде» заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Это однозначно потребует пересмотра стратегии», — сказала вице-премьер, отвечая на вопрос, какой будет реакция Киева, если НАТО на саммите в Вильнюсе не пригласит Украину вступить в альянс.

По словам Стефанишиной, в случае отказа в членстве в НАТО основной целью Киева станет получение гарантий безопасности со стороны западных стран. Она также сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения о поездке в Вильнюс на саммит военного блока.

Украина не является членом НАТО, однако стремление к вступлению в альянс отражено в Конституции страны. В июне 2020 года страна получила особый статус сотрудничества с блоком — партнера с расширенными возможностями, что позволяет усилить оперативную совместимость ее войск с силами альянса. В сентябре прошлого года Зеленский подал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 9 июля заявил об уверенности, что члены блока на саммите в Вильнюсе придут к соглашению по перспективам вступления Украины в альянс. «Я не говорю, что это всегда легко и прямолинейно, потому что, когда у нас много союзников, конечно, есть разные позиции, разные взгляды, но в этом нет ничего нового. Но сила НАТО, которую мы доказываем снова и снова, заключается в том, что мы всегда способны объединиться вокруг общей задачи, общего послания», — добавил он.

До этого Столтенберг объявил, что на саммите члены альянса примут решение, которое сблизит НАТО с Украиной. Он уточнял, что речь идет не только о многолетнем пакете помощи Киеву, но и об углублении политического сотрудничества сторон за счет такой долгосрочной поддержки Украины. Кроме того, по словам Столтенберга, будет создан Совет НАТО — Украина, в рамках которого будут проводиться консультации по кризисным вопросам.

Как писала The Telegraph, Германия собирается на саммите выступить за отсрочку приглашения Украины в НАТО, поскольку разделяет опасения США о возможной реакции России на эти действия. 

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В то же время Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности по типу Израиля, говорил ранее президент США Джо Байден. Израиль не член НАТО, и США не обязаны оказывать ему помощь в случае нападения. Однако эта страна десятилетиями была основным партнером Вашингтона на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны. Согласно двусторонним договоренностям, США должны предоставить Израилю военную помощь на сумму $38 млрд с 2019 по 2028 год.

Россия неоднократно выступала против дальнейшего расширения НАТО. Москва называла это угрозой для своей безопасности. Именно стремление Украины в НАТО президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции.

Украина пообещала «пересмотреть стратегию», если ее не пригласят в НАТО
Украина пообещала «пересмотреть стратегию», если ее не пригласят в НАТО


 

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