Эрдоган заявил Путину, что «пришло время» для создания зернового коридора

Эрдоган заявил, что настало время принять шаги по вопросу коридоров безопасности в Черном море для вывоза зерна, и подтвердил готовность Анкары способствовать урегулированию между Москвой и Киевом

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Пресс-служба президента Турции / AP)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает TRT Haber со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Они обсудили ситуацию в Сирии, российскую военную операцию на Украине и вывоз зерна из страны. Эрдоган заявил Путину, что «пришло время принять меры в отношении плана ООН» по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.

Турецкий президент подчеркнул, что боевые действия на украинской территории должны прекратиться путем переговоров, и вновь заявил о готовности Анкары способствовать активизации переговорного процесса между Москвой и Киевом.

В сообщении Кремля говорится, что Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины «в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки».

Кроме того, они поговорили об интересующих Москву и Анкару вопросах «в преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне».

Турция ранее решила взять на себя посредническую роль в решении проблем с поставками зерна с Украины. Киев и страны Запада заявляют, что из-за российской военной операции в украинских портах застряли миллионы тонн зерна, которые невозможно вывезти. В ООН предупреждают, что ситуация может привести к продовольственному кризису. Россия отвергает обвинения в препятствовании вывоза пшеницы и со своей стороны утверждает, что Украина заминировала определенные участки акватории Черного моря.

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По состоянию на начало мая, по данным ООН, на Украине скопилось 4,5 млн т зерна. В середине месяца госсекретарь США Энтони Блинкен приводил иную оценку — 20 млн т. О таких же объемах говорил президент Украины Владимир Зеленский. Путин в конце июня заявил, что, по подсчетам российских специалистов, на территории Украины остаются 5–6 млн т пшеницы и 7 млн т кукурузы, но вывоз этих объемов не решит проблемы на мировом продовольственном рынке.

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По словам директора отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) для связи с Россией Олега Кобякова, застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота зерновых на международном рынке.

В начале июля замминистра иностранных дел Турции Фарук Каймакджи сообщил, что Анкара считает целесообразным создание экспортных коридоров через Черное море. По словам главы МИДа Мевлюта Чавушоглу, план организации зернового коридора из Украины есть у ООН, однако решение этого вопроса частично зависит от ответа России. На прошлой неделе министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время ожидаются «некоторые события» в рамках вопроса транспортировки зерна.

Российская сторона считает, что кроме варианта вывоза зерна из украинских портов есть и «другие возможности» — «через Румынию, Дунай, последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря». Путин также предлагал вывезти пшеницу через белорусскую территорию, но Зеленский отверг этот вариант.