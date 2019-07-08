Экс-народный мэр Чалый выдвинулся в заксобрание Севастополя

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,67 -0,13 EUR Бирж. 71,37 -0,31 Brent 64,56 +0,73% USD Нал. 64,08 62,58 EUR Нал. 72,03 70,50 USD ЦБ 63,87 +0,29 EUR ЦБ 71,71 +0,05 EUR/USD 1,1209 -0,0018 BTC/USD Бирж. 12 229,00 +734,00 IMOEX 2 822,55 -0,45% RTSI 1 399,55 +0,06% DJIA 26 803,43 -0,44% Nasdaq 8 096,35 -0,80%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 63,87 (+0,29) Quote, 12:14
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 71,71 (+0,05) Quote, 12:14
В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро Общество, 23:11 Неизвестные сообщили о бомбах в посольстве США и в высотке в Москве Общество, 22:47 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 22:46 Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии Политика, 22:43 Экс-народный мэр Чалый выдвинулся в заксобрание Севастополя Политика, 22:42 В Киеве начались протесты из-за планов телемоста с Россией Политика, 22:41 Хорватия начала процесс вступления в еврозону Экономика, 22:38 В парке «Зарядье» мужчина упал с Парящего моста на автомобиль Общество, 22:36 Трамп отказался иметь дело с британским послом Политика, 22:02 СМИ сообщили об обсуждении «развода» Сбербанка и «Яндекса» Бизнес, 22:00 СК завел дело после гибели ребенка на Кубани из-за обвала стены дома Общество, 22:00 В Госдуму внесли законопроект об электронных трудовых книжках Общество, 21:53 «Сочи» объявил о переходе четвертого за неделю футболиста «Зенита» Спорт, 21:52 Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего Политика, 21:50
Политика ,  
0 
Экс-народный мэр Чалый выдвинулся в заксобрание Севастополя

Бывший исполняющий обязанности главы Севастополя Алексей Чалый зарегистрировался 8 июля в качестве самовыдвиженца для участия в выборах в Законодательное собрание Севастополя.Об этом сообщает SevastopolMedia со ссылкой на Севастопольскую городскую избирательную комиссию.

Чалый выдвинулся кандидатом в депутаты от 8-го одномандатного округа, составив, таким образом, конкуренцию члену своей команды Александру Кулагину.

Как пишет местное издание «Примечания», до этого Чалый несколько раз говорил о том, что не будет участвовать выборах в заксобрание второго созыва. Он пояснил, что сообщит о причинах изменения своего решения на пресс-конференции на следующей неделе.

«С учетом того, что осталось всего несколько дней на сбор подписей, призываю всех севастопольцев проявить свою гражданскую позицию и поставить подписи за выдвижение тех кандидатов, которых вы считаете достойными того, чтобы принять участие в избирательной кампании. Севастополю нужны такие депутаты, которые будут работать на город, а не зарабатывать на нем», — сказал Чалый.

«Примечания» утверждает, что одна из причин для выдвижения бывшего народного мэра — недовольство работой нынешнего губернатора Дмитрия Овсянникова, которого «Кремль не желает отправлять в отставку». Чалый, отмечает издание, публично называет его «членом ОПГ», которая действует в сфере земельных и имущественных отношений.

В выборах в заксобрание также участвуют члены команды Чалого. Они выступают от нескольких партий («Единая Россия», «Родина», «Зеленые», ПВО), а также как самовыдвиженцы. Для регистрации каждому кандидату требуется набрать1200 подписей. Сбор подписей закончится через пять дней.

Политика
В Севастополе одобрили введение прямых выборов губернатора

В 2014 году после присоединения Крыма к России Чалый занял пост и.о. губернатора Севастополя. Позже он стал спикером заксобрания и добровольно покинул эту должность в марте 2016 года из-за конфликта с экс-губернатором города Сергеем Меняйло. В этот год Чалый не стал баллотироваться на пост губернатора, и эту должность занял Овсянников, с которым у него также возник конфликт. В заксобрании города при этом Чалого поддерживает большинство.

Теги: Севастополь, Алексей Чалый, Законодательное собрание, Выборы
Материалы по теме
Чалый отказался вернуться в кресло спикера Заксобрания Севастополя
Политика
Чалый ответил на обвинения власти в незаконных работах в Севастополе
Политика
Чалый назвал условием своего возвращения отставку Меняйло
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter