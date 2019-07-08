Экс-народный мэр Чалый выдвинулся в заксобрание Севастополя

Бывший исполняющий обязанности главы Севастополя Алексей Чалый зарегистрировался 8 июля в качестве самовыдвиженца для участия в выборах в Законодательное собрание Севастополя.Об этом сообщает SevastopolMedia со ссылкой на Севастопольскую городскую избирательную комиссию.

Чалый выдвинулся кандидатом в депутаты от 8-го одномандатного округа, составив, таким образом, конкуренцию члену своей команды Александру Кулагину.

Как пишет местное издание «Примечания», до этого Чалый несколько раз говорил о том, что не будет участвовать выборах в заксобрание второго созыва. Он пояснил, что сообщит о причинах изменения своего решения на пресс-конференции на следующей неделе.

«С учетом того, что осталось всего несколько дней на сбор подписей, призываю всех севастопольцев проявить свою гражданскую позицию и поставить подписи за выдвижение тех кандидатов, которых вы считаете достойными того, чтобы принять участие в избирательной кампании. Севастополю нужны такие депутаты, которые будут работать на город, а не зарабатывать на нем», — сказал Чалый.

«Примечания» утверждает, что одна из причин для выдвижения бывшего народного мэра — недовольство работой нынешнего губернатора Дмитрия Овсянникова, которого «Кремль не желает отправлять в отставку». Чалый, отмечает издание, публично называет его «членом ОПГ», которая действует в сфере земельных и имущественных отношений.