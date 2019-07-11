Генпрокурор Украины пообещал наказать телеканал за показ фильма с Путиным

Показ ленты Оливера Стоуна «Нерасказанная история Украины» станет еще одним поводом привлечь украинский телеканал NewsOne к ответственности, предупредил генпрокурор Украины

Юрий Луценко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

За демонстрацию фильма трижды лауреата «Оскара» Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» телеканалу NewsOne будет грозить ответственность. Об этом генпрокурор Укарины Юрий Луценко заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Заявляю прямо: за любые попытки, прошлые, такие, как телемост [с российским телеканалом], и будущие — демонстрация российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведука, будет ответственность. Скажу официально и прямо, государство Украина умеет защищать свои национальные интересы», — заявил Луценко.

«Статья 111, «государственная измена», и статья 258 «финансирование терроризма», — это основания для того, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к этому грязному российскому мошенничеству», — подчеркнул генпрокурор.

Телеканал NewsOne входит в медиагруппу главы политсовета партии «Общественная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.