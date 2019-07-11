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Генпрокурор Украины пообещал наказать телеканал за показ фильма с Путиным
Показ ленты Оливера Стоуна «Нерасказанная история Украины» станет еще одним поводом привлечь украинский телеканал NewsOne к ответственности, предупредил генпрокурор Украины
Юрий Луценко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

За демонстрацию фильма трижды лауреата «Оскара» Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» телеканалу NewsOne будет грозить ответственность. Об этом генпрокурор Укарины Юрий Луценко заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Заявляю прямо: за любые попытки, прошлые, такие, как телемост [с российским телеканалом], и будущие — демонстрация российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведука, будет ответственность. Скажу официально и прямо, государство Украина умеет защищать свои национальные интересы», — заявил Луценко.

«Статья 111, «государственная измена», и статья 258 «финансирование терроризма», — это основания для того, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к этому грязному российскому мошенничеству», — подчеркнул генпрокурор.

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Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом

Телеканал NewsOne входит в медиагруппу главы политсовета партии «Общественная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

7 июля стало известно, что этот телеканал вместе с российским телеканалом «Россия 1» намерен провести телемост под названием «Надо поговорить». Программу запланировали на пятницу, 12 июля. Идею провести мероприятие поддержали в Кремле, однако президент Украины Владимир Зеленский назвал его «дешевым и небезопасным пиар-ходом» и попыткой расколоть страну.

Политика
Медведев назвал «фиглярством» ситуацию вокруг телемоста с Украиной

После анонса телемоста прокуратура страны завела уголовное дело о покушении на госизмену, а сотрудников канала вызвали на допрос. После этого NewsOne объявил об отказе от трансляции, сославшись на угрозы физической расправы в адрес своих журналистов.

Украинская генпрокуратура также завела уголовное дело о покушении на госизмену против бенефициаров NewsOne. По ее данным, бенефициары двух офшорных компаний, которым принадлежит канал, связаны российским Промсвязьбанком (ПСБ). На этом основании Киев обвинил бенифициаров NewsOne в финансировании терроризма.

Владелец NewsOne и депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг связь телеканала с ПСБ и офшорами. Козак утверждает, что владеет 100% акций телеканала и является единственным собственником. Возбуждение дела он называл инструментом политического давления.

Политика
Генпрокуратура Украины увидела связь канала NewsOne c российским банком

Позднее стало известно, что холдинг ВГТРК пригласил участников телемоста между Россией и Украиной в студию канала «Россия 1» в Москве.

Режиссер Оливер Стоун представил фильм «Нерассказанная история Украины» на фестивале в Таормине 4 июля. Лауреат Каннского и Берлинского кинофестивалей ставил своей целью проследить историю Украины с распада СССР и обретения независимости до наших дней. В фильме использованы фрагменты интервью с президентом России Владимиром Путиным, с Витором Медвечуком и его женой и другими.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Юрий Луценко, телеканал, Оливер Стоун, Владимр Путин
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