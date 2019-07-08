Генпрокуратура Украины увидела связь канала NewsOne c российским банком

По словам генпрокурора Юрия Луценко, бенефициаром телеканала руководят граждане Кипра. Один из них — соучредитель другой кипрской фирмы, являющейся совладельцем российского Промсвязьбанка, пояснил он

Студия канала NewsOne (Фото: newsone_tv / Instagram)

Генпрокуратура Украины получила информацию, что конечные бенефициары телеканала NewsOne связаны с российским Промсвязьбанком. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, согласно полученным данным, конечным бенефициаром и фактическим собственником NewsOne является кипрская компания, которой руководят граждане Кипра. «Один из них одновременно является соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО «Промсвязьбанк», — сказал Луценко. По его мнению, этой информации достаточно, чтобы Совет национальной безопасности и обороны применил санкции к телеканалу.

Согласно сайту телеканала, его прямым владельцем является депутат Верховной рады Украины Тарас Козак. «Мы не комментируем тему и советуем перепроверить информацию», — сказали РБК в Промсвязьбанке.

Ранее NewsOne объявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с телеканалом «Россия-1». Причиной отмены стали поступающие журналистам и их родственникам прямые угрозы физической расправы, а также развязанная против канала информационная кампания.