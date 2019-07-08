Украинский телеканал объявил об отмене телемоста из-за угроз журналистам

Телеканал NewsOne назвал причиной отмены телемоста c «Россией 1» угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких. Ранее украинские националисты заявили, что не допустят появления «позора» в местном эфире

Фото: Jaap Arriens / Zuma / ТАСС

Телеканал NewsOne объявил об отмене телемоста «Надо поговорить», который он планировал провести вместе с российским телеканалом «Россия 1». Причиной отмены названы поступающие журналистам канала и их родным угрозы.

В сообщении отмечается, что с вечера воскресенья журналистам и их близким поступают прямые угрозы физической расправы, а против самого канала развязана информационная кампания.

«Мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить». Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», — говорится в сообщении NewsOne.

Ранее националистическая украинская партия «Национальный корпус» заявила, что дает президенту Украины Владимиру Зеленскому сутки на то, чтобы не допустить проведения телемоста, пообещав, что в противном случае помешает телемарафону сама.