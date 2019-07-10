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Телемост с Украиной проведут в студии российского телевидения

Холдинг ВГТРК пригласил участников телемоста между Россией и Украиной в студию канала «Россия 1» в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

В ВГТРК пояснили, что не могут «не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может создать угрозу безопасности журналистов и их семей».

В программе на сайте телеканала указано, что передача «Надо поговорить» — так называется российско-украинский телемост — выйдет в эфир 12 июля в 18:00 мск.

Политика
Медведев назвал «фиглярством» ситуацию вокруг телемоста с Украиной

Как передает корреспондент РБК, член политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и владелец NewsOne Тарас Козак на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве назвал ситуацию с телемостом «истерией» и отметил, что запланированное мероприятие не состоится. Медведев счел происходящее «фиглярством»: «Я бы сказал, что это паранойя! Фиглярство, которое развернулось в связи с возбуждением уголовных дел по измене родине».

Телемост под названием «Надо поговорить» должен был состояться между журналистами NewsOne и «России 1» в пятницу, 12 июля. Однако украинский телеканал передумал его проводить; прокуратура страны завела уголовное дело о покушении на госизмену. Сотрудников канала вызвали на допрос.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко говорил о еще одном деле по подозрению в финансировании терроризма в отношении бенефициаров канала, в том числе Козака. По версии Луценко, офшорные структуры, которым принадлежит NewsOne, связаны российским оборонным Промсвязьбанком. Козак это отрицает.

Президент Владимир Зеленский назвал телемост «дешевым и небезопасным пиар-ходом перед выборами». Кремль идею проведения телемоста поддерживал.

Теги: телемост, Украина, «Россия 1»
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