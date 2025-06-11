Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

В саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе участвовали 11 стран. Вучич стал единственным лидером, не подписавшим итоговое заявление

Александр Вучич (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Сербии Александр Вучич, посещающий саммит «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе, отказался подписывать его итоговое заявление из-за тезиса с осуждением действий России. Об этом сообщает Pink со ссылкой на документ.

Участие в саммите принимали представители 11 государств. Вучич оказался единственным лидером, который не стал подписывать заявление, отмечает телеканал.

По его информации, Вучич счел противоречащими позиции Сербии сразу несколько формулировок. Они касались вопросов безопасности и договоренностей. Президент Сербии не стал подписывать документ в том числе из-за тезиса с призывом сохранить действующие антироссийские санкции и ужесточить их.

Вучич 11 июня приехал на Украину впервые с момента вступления в должность для участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».

После начала военной операции на Украине Белград отказался присоединиться к санкциям, но осудил в ООН действия Москвы. Вучич не раз заявлял, что его страна проводит независимую политику в отношении России, а стратегической целью Сербии служит полноправное членство в Евросоюзе.

В то же время Белград оказывал гуманитарную помощь Киеву, а Зеленский открыто выражал благодарность Вучичу. «Поблагодарил Сербию за финансовую и гуманитарную поддержку. Скоординировали наши усилия на совместном пути в ЕС», — написал Зеленский в телеграм-канале в конце декабря после телефонного разговора с сербским президентом.

Неоднократно появлялись данные о появлении на Украине сербского вооружения. В частности, в конце мая в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что сербские военные предприятия поставляют Киеву боеприпасы, несмотря на декларируемый Белградом нейтралитет. В ведомстве назвали это «попыткой выстрелить России в спину».

Россия осуждает любую помощь Украине. Белград поставки Киеву оружия опровергал, но допускал, что оно попало в распоряжение ВСУ через третьи страны. После заявления СВР Вучич сообщил, что распорядится не исполнять контракты, если есть подозрение, что конечным пользователем оружия станет Украина.