МИД сообщил об обсуждении с Сербией поставок оружия Украине

Россия обсудит с Сербией угрозы безопасности, в том числе тему поставок Киеву, сообщили в МИД. В Белграде признали, что сербское оружие может попадать на Украину через третьи страны. По оценке FT, его сумма составила €800 млн

Россия и Сербия обсуждают вопросы, связанные с военными поставками, заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов на Украину.

«Обмен оценками угроз безопасности сторон — неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок», — сказал он. О намерении прояснить данные о сербских боеприпасах на Украине сообщили также в Кремле.

Ранее на эту ему высказался сербский президент Александр Вучич. По его словам, некоторые местные рабочие по заданию иностранных агентов пытались вставить GPS-устройства в гранаты и ракеты, производимые Сербией. Это нужно было для того, чтобы исследовательские агентства в других странах заявили, что у них есть доказательства поставок сербского оружия, к примеру, на Украину. Вучич отметил, что теперь Сербии придется арестовать собственных граждан, причастных к этому.

По оценке Financial Times, с начала военных действий в феврале 2022 года Украина получила из Сербии через третьих лиц боеприпасы на €800 млн. Вучич подтвердил, что цифра соответствует «приблизительным показателям». Сербский лидер отметил, что Белград не может экспортировать оружие в Россию или Украину, но заключал много контрактов с США, Испанией, Чехией. «Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа», — говорил он.

Весной 2023 год Reuters со ссылкой на секретный документ Пентагона сообщил, что Сербия, которая единственная в Европе отказалась вводить санкции против России, обязалась отправить Украине помощь в виде оружия или боеприпасов или уже отправила ее. В сербском Минобороны эти данные назвали ложными, но допустили, что оружие могло оказаться у Киева не по воле Сербии.

За несколько месяцев до этого в Сети появились документы, из которых следовало, что сербская компания Krusik поставила Киеву через Стамбул и Братиславу снаряды для систем залпового огня с дальностью 20 км. Россия направила Сербии запрос с просьбой прояснить эти сообщения. И сербские власти, и Krusik опровергали данные о поставках.