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Военная операция на Украине ,  
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Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Вучич: Сербия готова помочь с восстановлением одного-двух городов Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Сербия готова помочь Украине восстановить один-два города или региона, заявил президент страны Александр Вучич на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе. Его слова приводит «Страна».

«Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент [Владимир] Зеленский, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан», — сказал Вучич, обращаясь украинскому коллеге.

По словам Вучича, Украина всегда может рассчитывать на Сербию в вопросах гуманитарной помощи и политической поддержки территориальной целостности.

Вучич впервые приедет на Украину
Политика
Александр Вучич

Вучич 11 июня приехал на Украину впервые с момента вступления в должность. Его цель — участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», уточняла пресс-служба сербского лидера.

После начала военной операции на Украине Белград отказался присоединиться к санкциям, но осудил в ООН действия Москвы. Вучич не раз заявлял, что его страна проводит независимую политику в отношении России, а стратегической целью Белграда служит полноправное членство в Евросоюзе.

В то же время Белград оказывал гуманитарную помощь Киеву, а Зеленский открыто выражал благодарность Вучичу. «Поблагодарил Сербию за финансовую и гуманитарную поддержку. Скоординировали наши усилия на совместном пути в ЕС», — написал Зеленский в телеграм-канале в конце декабря после телефонного разговора с сербским президентом.

Россия осуждает любую помощь Украине.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Вучич Сербия Украина восстановление региона Военная операция на Украине
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