Сербия направит Украине оборудование для энергосистемы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 16:20
RMF узнало о блокировке Венгрией выделения Украине €500 млн помощи ЕС Политика, 22:37
Уехавшая из России аналитик УФСИН Москвы объяснила уход из ведомства Общество, 22:27
Боррель назвал неуместным сравнение Лавровым действий Запада и Гитлера Политика, 22:21
Береговая охрана США сообщила о «российском судне-разведчике» на Гавайях Политика, 22:15
Польша передаст Украине разработанные в 1940-х советские ЗРК С-60 Политика, 22:12
Дубль Роналду не спас его команду от поражения в матче с клубом Месси Спорт, 22:09
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 22:02
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:01
Московское «Динамо» победило лидера Восточной конференции КХЛ Спорт, 21:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:50
Сербия направит Украине оборудование для энергосистемы Политика, 21:33
В Риме простились с Джиной Лоллобриджидой Общество, 21:19
Щербакова вошла в тройку претендентов на награду «Самый ценный фигурист» Спорт, 21:17
Будапешт потребовал от Киева прекратить «зверства» против венгров Политика, 21:12
Военная операция на Украине ,  
0 

Сербия направит Украине оборудование для энергосистемы

Правительство Сербии сообщило о планах направить Украине оборудование для энергосистемы
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Белград решил отправить Киеву гуманитарную помощь для поддержания работы энергосистемы, говорится в сообщении на сайте сербского правительства.

«Правительство Сербии приняло решение направить на Украину гуманитарную помощь, в приоритетном порядке оборудование с целью поддержки электроэнергетической системы этой страны», — сообщили власти Сербии.

Украинская энергосистема получила повреждения после неоднократных ракетных ударов с российской стороны, которые начались в первой половине октября прошлого года — после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила Киев. В стране введены отключения энергии. Кремль пояснял, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, прямо или косвенно имеющим отношение к военному потенциалу Украины.

В ноябре Еврокомиссия призвала страны Евросоюза передать Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. Решение помочь таким образом Киеву приняли не только европейские страны. В декабре Минздрав Украины сообщил, что получил более 40 генераторов от Казахстана для медучреждений. О передаче Киеву трансформаторов и генераторов заявлял и Баку.

Теги
Сербия Украина гуманитарная помощь Военная операция на Украине
Материалы по теме
Вучич раскритиковал ЧВК Вагнера за вербовку сербов
Политика
Вучич усомнился, что Сербия введет санкции против России
Политика
Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине мировой войной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter