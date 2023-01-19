Сербия направит Украине оборудование для энергосистемы

Фото: Ed Ram / Getty Images

Белград решил отправить Киеву гуманитарную помощь для поддержания работы энергосистемы, говорится в сообщении на сайте сербского правительства.

«Правительство Сербии приняло решение направить на Украину гуманитарную помощь, в приоритетном порядке оборудование с целью поддержки электроэнергетической системы этой страны», — сообщили власти Сербии.

Украинская энергосистема получила повреждения после неоднократных ракетных ударов с российской стороны, которые начались в первой половине октября прошлого года — после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила Киев. В стране введены отключения энергии. Кремль пояснял, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, прямо или косвенно имеющим отношение к военному потенциалу Украины.

В ноябре Еврокомиссия призвала страны Евросоюза передать Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. Решение помочь таким образом Киеву приняли не только европейские страны. В декабре Минздрав Украины сообщил, что получил более 40 генераторов от Казахстана для медучреждений. О передаче Киеву трансформаторов и генераторов заявлял и Баку.