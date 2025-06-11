Вучич впервые приедет на Украину
Президент Сербии Александр Вучич посетит Украину с однодневным визитом для участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», сообщила его пресс-служба. Это первый визит сербского лидера на Украину.
По информации одесского издания «Думская», Вучич уже прибыл в Одессу вместе с главами Румынии и Молдавии Никушором Даном и Майей Санду и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. С их приездом издание связывает большие пробки в центре города.
Об участии в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» Вучич говорил с украинским лидером Владимиром Зеленским еще в конце мая. Тогда глава Украины написал в своем телеграм-канале, что они с Вучичем «согласовали график и договорились быть в контакте».
«Украина — Юго-Восточная Европа» — это площадка для диалога между странами. Целью таких встреч служит демонстрация поддержки Киева со стороны европейских стран.
После начала военной операции на Украине Белград отказался присоединиться к санкциям, но осудил в ООН действия Москвы.
В 2024 году Вучич также принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел 9 октября в Дубровнике (Хорватия). Там он подписал декларацию с осуждением действий России.
Один из пунктов декларации — признание конфликта на Украине «преступлением против украинского народа, нарушением международного права» и «большой угрозой миру». Участники саммита также подтвердили приверженность «постоянной многогранной поддержке Украины и ее народа так долго, как это потребуется».
После саммита Вучич заявил журналистам, что ему удалось изменить несколько пунктов декларации и смягчить формулировки о санкциях в отношении России.
Кроме того, сербский лидер не раз заявлял, что его страна проводит независимую политику в отношении России, а стратегической целью Белграда служит полноправное членство в Евросоюзе. В то же время неоднократно появлялись данные, что сербское вооружение оказалось на Украине.
В частности, в конце мая в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что сербские военные предприятия поставляют Киеву боеприпасы, несмотря на декларируемый Белградом нейтралитет. В ведомстве назвали это «попыткой выстрелить России в спину». После заявления СВР Вучич сообщил, что распорядится не исполнять контракты, если есть подозрение, что конечным пользователем оружия станет Украина.
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