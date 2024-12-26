Зеленский поблагодарил Вучича за помощь Сербии Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем, чтобы обсудить развитие отношений между странами. Об этом украинский лидер рассказал в своем телеграм-канале.
«Поблагодарил Сербию за финансовую и гуманитарную поддержку. Скоординировали наши усилия на совместном пути в ЕС. Президент Вучич поздравил украинский народ с новогодними праздниками и выразил надежду на скорейший мир», — написал он.
Зеленский отметил, что в начале недели принял верительные грамоты у нового посла Сербии Андона Сапуджи. 24 декабря посольство Сербии в Киеве возобновило работу после временного закрытия в октябре 2022 года по соображениям безопасности. «Верю, что восстановление полноценной работы дипломатического учреждения, возглавляемого послом, будет способствовать развитию нашего сотрудничества», — добавил украинский президент.
Вучич в свою очередь назвал разговор с Зеленским «содержательным и хорошим», отметив, что он касался «всех важных вопросов двустороннего сотрудничества». «Рассмотрели европейский путь наших стран, а также возможность более частых двусторонних визитов в будущем», — написал он в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Сербский президент также отметил открытие посольства страны в Киеве и, как и Зеленский, выразил надежду, что это «еще больше будет способствовать улучшению отношений».
Сербия в феврале 2022 года осудила начало российской военной операции на Украине, но не присоединилась к санкциям против Москвы. В октябре Вучич подписал декларацию, которая выражает приверженность постоянной поддержке Киева. Вместе с тем, по словам сербского лидера, ему удалось смягчить несколько пунктов этого документа, которые касались ограничений в отношении Москвы. Речь идет о формулировке, содержащей не обязательство, а призыв к согласованию санкций с мерами ЕС.
Сербский президент отвергал утверждение о попытке «усидеть на двух стульях», подчеркнув, что Белград проводит независимую внешнюю политику. «Мы принимаем собственные решения. Это означает, что мы поддержали Украину, когда речь зашла о гуманитарной и финансовой помощи», — говорил он.
Москва считает вводимые санкции нелегитимными и неэффективными.
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