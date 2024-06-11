В МИДе связали возможность изменения ядерной доктрины с действиями Запада

Сергей Рябков (Фото: Гавриил Григоров / kremlin.ru)

Эскалационные действия со стороны США и НАТО ставят перед Россией вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в соответствие текущим потребностям, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», — сказал Рябков.

Владимир Путин в ходе ПМЭФ не исключил изменения ядерной доктрины России. «Эта доктрина, это живой инструмент, мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений», — отметил он. При этом, по его словам, Москва не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации.

11 июня Минобороны объявило о начале второго этапа нестратегических ядерных учений России и Белоруссии.

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