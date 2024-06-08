В США допустили увеличение ядерного арсенала из-за России, Китая и КНДР
США могут столкнуться с тем, что им придется увеличить объемы развертывания своего арсенала ядерного оружия, поскольку оно может потребоваться для сдерживания «противников» — России, Китая, КНДР, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
«В отсутствие изменений в арсеналах противника в ближайшие годы мы можем достичь точки, когда потребуется увеличение по сравнению с текущим числом развернутых вооружений. Мы должны быть полностью готовы к выполнению [этой задачи], если президент примет такое решение», — сказал он (цитата по Reuters).
По его словам, Россия, Китай и Северная Корея «расширяют и диверсифицируют свои ядерные арсеналы головокружительными темпами, практически не проявляя интереса к контролю над вооружениями». Вадди назвал это «угрозой» США и союзникам и отметил, что такие действия усиливают напряженность.
Он также рассказал, что американский президент Джо Байден изменил ядерную стратегию страны, в ней были отражены необходимость увеличения и диверсификации ядерного арсенала, а также сдерживания ее основных конкурентов.
7 июня президент Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации, однако в случае необходимости ядерная доктрина страны может быть изменена. Он подчеркнул, что ядерное оружие применяется в исключительных случаях и Москва сегодня способна провести ядерные испытания, но пока такой необходимости нет.
Согласно действующей ядерной доктрине, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, может стать условием применения Москвой ядерного оружия.
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