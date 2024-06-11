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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заработал первый совместный с Rheinmetall цех

Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине открылся первый цех по ремонту и производству бронетехники совместно с немецким Rheinmetall, сообщил министр Камышин. Концерн объявил о планах построить завод прошлым летом. Москва осуждает военную помощь Киеву
Система ПВО Boxer Skyranger от Rhenmetall на Международной аэрокосмической выставке в Берлине
Система ПВО Boxer Skyranger от Rhenmetall на Международной аэрокосмической выставке в Берлине (Фото: Axel Schmidt / Reuters)

На Украине заработал первый совместный проект украинской госкомпании «Укроборонпром» и немецкого концерна Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в телеграм-канале.

Он отметил, что на данный момент это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику, а в перспективе в цеху будут производить новые образцы бронированной техники.

«Это поддержка не только Вооруженных сил Украины, но и нашей экономики. В цехе работают украинские специалисты, под техническим наблюдением коллег из Германии. Налоги уплачиваются в Украине. И мы получаем новые технологии», — подчеркнул министр.

В «Боруссии» назвали спонсорский контракт с Rheinmetall помощью Украине
Спорт
Фото:IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Wunderl / Global Look Press

В июле прошлого года Rheinmetall обещал в течение трех месяцев открыть завод по производству бронетехники на Украине. На нем планировалось производить порядка 400 танков в год. В сентябре Федеральное антимонопольное ведомство Германии выдало соответствующее разрешение. В конце 2023 года в концерне заявляли о планах арендовать украинские заводы для производства немецких бронемашин и говорили об отсутствии планов по строительству подобных предприятий.

В начале 2024 года глава немецкого концерна Армен Паппергер анонсировал создание нового завода по производству боеприпасов на Украине «в кратчайшие сроки». В феврале Rheinmetall подписал с неназванным украинским партнером меморандум о создании на Украине такого предприятия. У концерна есть договор о сотрудничестве с «Укроборонпромом».

Предполагалось, что Rheinmetall будет владеть 51% акций нового предприятия, а партнер — остальными 49%. По данным Reuters, завод будет ежегодно производить «шестизначное количество» боеприпасов калибра 155 мм. В Rheinmetall не уточняли, когда начнется производство и где будет расположено предприятие.

В середине марта концерн объявил, что планирует построить на Украине по меньшей мере четыре завода.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
бронетехника Rheinmetall Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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