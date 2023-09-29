В Германии разрешили концерну Rheinmetall создать предприятие на Украине

Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило оружейному концерну Rheinmetall создать совместное предприятие с концерном «Украинская оборонная промышленность» на территории Украины, сообщили в пресс-службе Rheinmetall.

«Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военной техники», — приводит концерн пресс-релиз ведомства.

Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2 и другую военную технику, вооружение и боеприпасы. Продукция Rheinmetall входит в пакеты военной помощи, которые западные страны выделяют Украине.

В Rheinmetall уточнили, что сначала сотрудничество «будет сосредоточено на техническом обслуживании и ремонте бронетехники, переданных Украине в рамках многосторонней программы обмена оборудованием правительства Германии «Ringtausch», а также бронетехники, напрямую поставленных в Украину из Германии».

«На более поздних этапах, на основе комплексной передачи технологий, партнеры по сотрудничеству намерены совместно производить избранную продукцию Rheinmetall в Украине. В перспективе сотрудничество Rheinmetall и «Украинской оборонной промышленности» может также включать совместную разработку военных систем коллективами украинских и немецких специалистов, в том числе для последующего экспорта Украиной», — подчеркнули в Rheinmetall.

В июле генеральный директор концерна Армин Паппаргер заявил, что в течение трех месяцев Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники. Он отметил, что концерн также начнет обучать украинцев обслуживать танки и другую технику, которая будет там производиться.



Rheinmetall в марте заявлял о планах открыть на Украине завод по выпуску танков стоимостью €200 млн, способный производить около 400 машин в год. Тогда заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ударом по заводу крылатыми ракетами «Калибр», позднее он попросил «прислать точные координаты будущего завода». Паппаргер отметил, что завод постараются защитить от возможных ударов со стороны Москвы.

Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину и настаивают, что это не помешает Москве добиться своих целей.