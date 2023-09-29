 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Германии разрешили концерну Rheinmetall создать предприятие на Украине

Оружейному концерну Rheinmetall разрешили создать предприятие на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило оружейному концерну Rheinmetall создать совместное предприятие с концерном «Украинская оборонная промышленность» на территории Украины, сообщили в пресс-службе Rheinmetall.

«Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военной техники», — приводит концерн пресс-релиз ведомства.

Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2 и другую военную технику, вооружение и боеприпасы. Продукция Rheinmetall входит в пакеты военной помощи, которые западные страны выделяют Украине.

В Rheinmetall уточнили, что сначала сотрудничество «будет сосредоточено на техническом обслуживании и ремонте бронетехники, переданных Украине в рамках многосторонней программы обмена оборудованием правительства Германии «Ringtausch», а также бронетехники, напрямую поставленных в Украину из Германии».

«На более поздних этапах, на основе комплексной передачи технологий, партнеры по сотрудничеству намерены совместно производить избранную продукцию Rheinmetall в Украине. В перспективе сотрудничество Rheinmetall и «Украинской оборонной промышленности» может также включать совместную разработку военных систем коллективами украинских и немецких специалистов, в том числе для последующего экспорта Украиной», — подчеркнули в Rheinmetall.

В июле генеральный директор концерна Армин Паппаргер заявил, что в течение трех месяцев Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники. Он отметил, что концерн также начнет обучать украинцев обслуживать танки и другую технику, которая будет там производиться.

Rheinmetall в марте заявлял о планах открыть на Украине завод по выпуску танков стоимостью €200 млн, способный производить около 400 машин в год. Тогда заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ударом по заводу крылатыми ракетами «Калибр», позднее он попросил «прислать точные координаты будущего завода». Паппаргер отметил, что завод постараются защитить от возможных ударов со стороны Москвы.

Читайте на РБК Pro
Могут ли кофе и чай поддерживать водный баланс
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Стратегия в условиях неопределенности: актуальные вызовы и инструменты
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика

Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину и настаивают, что это не помешает Москве добиться своих целей.

Теги
Rheinmetall Германия Украина
Материалы по теме
Швейцария одобрила продажу 25 танков Leopard 2 Германии
Политика
Германия заявила о готовности занять «ведущую военную роль» в Прибалтике
Политика
Германия анонсировала поставку на Украину 50 надводных дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 102,1 (+0,12) Инвестиции, 28 сен, 16:27 Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 97 (+0,5) Инвестиции, 28 сен, 16:27
Китай заберет из США всех панд — посланников дружбы Общество, 04:14
В Германии разрешили концерну Rheinmetall создать предприятие на Украине Политика, 04:04
Родители назвали вредные финансовые привычки своих детей Общество, 04:00
В Канаде закрыли фонд ветерана дивизии СС «Галичина» Политика, 03:12
В США допустили одобрение заявки Швеции в НАТО Турцией в октябре Политика, 03:09
Суд отказал Трампу в переносе рассмотрения дела о мошенничестве Политика, 02:33
Госдолг России вырос почти на 10% Экономика, 02:20
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Конгрессе США пройдет голосование за исключение Украины из бюджета Политика, 01:57
Против ремонтировавшей военные корабли группы «Новик» завели новое дело Бизнес, 01:29
Россия распространила проект заявления Совбеза ООН по «Северным потокам» Политика, 01:17
«Страна» сообщила о взрыве в Киеве Политика, 00:56
В Госдепе заявили о подготовке к возможному шатдауну правительства Политика, 00:43
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Минфин сообщил о рекордном «бюджетном импульсе» в 2023 году Экономика, 00:01