Rheinmetall построит завод по производству снарядов на Украине

Rheinmetall подписал меморандум с украинским партнером о строительстве завода по производству боеприпасов. Сроки введения в эксплуатацию и его местоположение не уточняется. В России подобные объекты называли законной целью

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит завод по производству боеприпасов на Украине. Компания подписала соответствующий меморандум в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.

Документ был подписан с украинским партнером, название которого не уточняется. Предполагается, что Rheinmetall будет владеть 51% акций нового предприятия, а партнер — остальными 49%.

Завод будет ежегодно производить «шестизначное количество» боерипасов калибра 155 мм, пишет Reuters. В Rheinmetall не уточнили, когда начнется производство и где будет расположено предприятие.

«Спрос на боеприпасы во многих странах огромен — в первую очередь в Украине», — приводит слова главы концерна Армина Паппергера Bloomberg.

Rheinmetall является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн в том числе выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2. Его продукция включена в пакеты военной помощи Запада Украине.

В июле 2023 года Rheinmetall обещал в течение трех месяцев открыть завод по производству бронетехники на Украине. На нем планировалось производить порядка 400 танков в год. В сентябре Федеральное антимонопольное ведомство Германии выдало соответствующее разрешение. В конце 2023 года в концерне заявляли о планах арендовать украинские заводы для производства немецких бронемашин и говорили об отсутствии планов по строительству подобных предприятий. Однако уже в начале 2024 года Паппергер анонсировал создание нового завода по производству боеприпасов на Украине «в кратчайшие сроки».