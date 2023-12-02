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Военная операция на Украине ,  
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Крупнейший немецкий производитель оружия решил арендовать заводы Украины

Немецкий концерн Rheinmetall решил выпускать танки на Украине с 2024 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Rheinmetall намерен арендовать заводы на Украине и выпускать немецкие бронемашины со следующего лета. Руководство концерна рассчитывает, что производство удастся надежно защитить, Москва называла будущий объект законной целью
Сотрудник завода Rheinmetall работает над бронетранспортером Lynx
Сотрудник завода Rheinmetall работает над бронетранспортером Lynx (Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press)

Немецкий концерн Rheinmetall планирует начать производство танков на Украине с 2024 года, однако новые заводы для этого строиться не будут. Об этом заявил в интервью WirtschaftsWoche глава компании Армин Паппергер.

«Мы не строим новые заводы, а будем арендовать, переоборудовать и затем эксплуатировать существующие заводы как Rheinmetall. И, похоже, они достаточно хорошо защищены», — сказал Паппергер.

Первой техникой Rheinmetall, производство которой будет локализовано на Украине, станут бронетранспортеры Fuch и Lynx, рассчитывают в компании. Немецкая сторона планирует заключить контракты не позднее начала 2024 года и выпустить первый Fuch примерно за шесть-семь месяцев, а Lynx — за 12–13 месяцев.

Rheinmetall — крупнейший военный подрядчик в Германии и оборонно-промышленный партнер Украины среди зарубежных компаний. В 2022 году концерн получил заказы на около €900 млн, в 2023 году — €2,5 млрд. Руководство компании прогнозирует увеличение заказов в 2024 году. С начала 2022 года акции Rheinmetall выросли более чем в три раза.

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В компании ранее сообщали, что стоимость открытия завода — $218 млн, он будет рассчитан на выпуск 400 танков ежегодно.

Некоторые эксперты выражали сомнение в возможности воплотить эти планы. Выпускать 400 танков в год — сложная задача, к примеру, США сейчас производят ежегодно около 100 танков, а до полномасштабных боев у Украины было около 800 танков, указывал в разговоре с Defence News старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS) Марк Кансиан. Старший военный аналитик RAND Марта Кепе отметила высокий риск, связанный с доставкой чувствительных товаров в зону боевых действий.

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МИД России предупреждал, что военный завод Rheinmetall на Украине будет считаться законной целью. Российская сторона требует прекратить военное сотрудничество Запада с Украиной и поставки Киеву военного снаряжения и техники.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Rheinmetall Германия Украина танки танковый взвод
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