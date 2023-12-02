Крупнейший немецкий производитель оружия решил арендовать заводы Украины

Немецкий концерн Rheinmetall решил выпускать танки на Украине с 2024 года

Rheinmetall намерен арендовать заводы на Украине и выпускать немецкие бронемашины со следующего лета. Руководство концерна рассчитывает, что производство удастся надежно защитить, Москва называла будущий объект законной целью

Сотрудник завода Rheinmetall работает над бронетранспортером Lynx (Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press)

Немецкий концерн Rheinmetall планирует начать производство танков на Украине с 2024 года, однако новые заводы для этого строиться не будут. Об этом заявил в интервью WirtschaftsWoche глава компании Армин Паппергер.

«Мы не строим новые заводы, а будем арендовать, переоборудовать и затем эксплуатировать существующие заводы как Rheinmetall. И, похоже, они достаточно хорошо защищены», — сказал Паппергер.

Первой техникой Rheinmetall, производство которой будет локализовано на Украине, станут бронетранспортеры Fuch и Lynx, рассчитывают в компании. Немецкая сторона планирует заключить контракты не позднее начала 2024 года и выпустить первый Fuch примерно за шесть-семь месяцев, а Lynx — за 12–13 месяцев.

Rheinmetall — крупнейший военный подрядчик в Германии и оборонно-промышленный партнер Украины среди зарубежных компаний. В 2022 году концерн получил заказы на около €900 млн, в 2023 году — €2,5 млрд. Руководство компании прогнозирует увеличение заказов в 2024 году. С начала 2022 года акции Rheinmetall выросли более чем в три раза.

В компании ранее сообщали, что стоимость открытия завода — $218 млн, он будет рассчитан на выпуск 400 танков ежегодно.

Некоторые эксперты выражали сомнение в возможности воплотить эти планы. Выпускать 400 танков в год — сложная задача, к примеру, США сейчас производят ежегодно около 100 танков, а до полномасштабных боев у Украины было около 800 танков, указывал в разговоре с Defence News старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS) Марк Кансиан. Старший военный аналитик RAND Марта Кепе отметила высокий риск, связанный с доставкой чувствительных товаров в зону боевых действий.

МИД России предупреждал, что военный завод Rheinmetall на Украине будет считаться законной целью. Российская сторона требует прекратить военное сотрудничество Запада с Украиной и поставки Киеву военного снаряжения и техники.