В «Боруссии» назвали спонсорский контракт с Rheinmetall помощью Украине

Гендиректор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что уважает мнение многих фанатов, которые высказались против этого соглашения, но считает его важным. Кремль осуждает поставки западного вооружения на Украину

Фото: IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Wunderl / Global Look Press

Дортмундская «Боруссия» подписала спонсорский контракт с немецким оружейным концерном Rheinmetall в том числе для того, чтобы помочь Украине. Об этом в интервью Bild заявил генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

На этой неделе стало известно, что Rheinmetall стал спонсором «Боруссии», подписав контракт на три года. Главное фанатское объединение клуба Unsere Kurve выразило недовольство этой сделкой.

«Большинство немцев приветствуют тот факт, что бундесвер модернизируется для защиты свободы и демократии. Также явное большинство людей хотят, чтобы мы поддержали Украину. Но обе эти вещи работают только с современными оборонными технологиями. Где бы была Украина сегодня без оружия из США и Европы?» — отметил Ватцке.

По словам Ватцке, подобный дискурс уже давно ведется в других странах. «Через наше партнерство мы хотели бы сыграть небольшую роль в том, чтобы сделать это возможным и здесь. Мы прекрасно знаем, что на эту тему существуют разные мнения. Особенно среди наших болельщиков. Мы уважаем это, конечно. Но именно по указанным выше причинам дискуссия очень важна», — заключил глава «Боруссии».

«Боруссия» является восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов сезона-1996/97.

В нынешнем сезоне «Боруссия» заняла пятое место в чемпионате страны, но дошла до финала Лиги чемпионов, где 1 июня в Лондоне на «Уэмбли» сыграет против мадридского «Реала».

Rheinmetall является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн в том числе выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2. Его продукция включена в пакеты военной помощи Запада Украине.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле подчеркивают, что Москва в любом случае добьется всех поставленных целей, а «накачка оружием» лишь затянет конфликт.