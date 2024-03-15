Rheinmetall построит на Украине как минимум четыре завода

Rheinmetall объявила о планах построить на Украине как минимум четыре завода

Rheinmetall построит как минимум четыре завода на Украине, объявил концерн. По оценкам гендиректора, там ожидаются продажи в размере €2-3 млрд в год. Концерн подписал договор о создании завода по производству снарядов в феврале

Фото: Fabian Bimmer / Pool / File Photo / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил, что планирует построить на Украине по меньшей мере четыре завода, на фоне прогноза о рекордных продажах (€10 млрд), сообщает AFP. В этом году, по данным компании, она достигла показателя в €7,2 млрд.

На презентации результатов Rheinmetall по итогам прошлого года генеральный директор Армин Паппергер заявил: «Украина сейчас является для нас важным партнером, где мы видим потенциал в размере от 2 до 3 млрд евро [продаж] в год».

The Guardian отмечает, что после объявления результатов 2023 года акции компании взлетели на бирже во Франкфурте на 5%.

В июле 2023 года Rheinmetall обещал в течение трех месяцев открыть завод по производству бронетехники на Украине. На нем планировалось производить порядка 400 танков в год. В сентябре Федеральное антимонопольное ведомство Германии выдало соответствующее разрешение. В конце 2023 года в концерне заявляли о планах арендовать украинские заводы для производства немецких бронемашин и говорили об отсутствии планов по строительству подобных предприятий.

В начале 2024 года Паппергер анонсировал создание нового завода по производству боеприпасов на Украине «в кратчайшие сроки». В феврале концерн подписал с неназванным украинским партнером меморандум о создании на Украине такого предприятия. У концерна есть договор о сотрудничестве с украинской госкомпанией «Укроборонпром».

Предполагалось, что Rheinmetall будет владеть 51% акций нового предприятия, а партнер — остальными 49%. По данным Reuters, завод будет ежегодно производить «шестизначное количество» боеприпасов калибра 155 мм. В Rheinmetall не уточнили, когда начнется производство и где будет расположено предприятие.

Как пишет AFP, закладка фундамента предприятия состоится «вскоре», он будет построен по образцу завода по производству боеприпасов, который Rheinmetall строит в Германии. Концерн объявил, что планирует увеличить производство артиллерийских снарядов, чтобы обеспечить поддержку Киева.

Кроме того, Rheinmetall собирается построить завод в Литве, где Германия планирует разместить на постоянной основе воинское подразделение, чтобы помочь обеспечить безопасность восточного фланга НАТО, отмечает агентство.

Российская сторона считает законными целями заводы Rheinmetall в случае их появления на Украине. В Москве неоднократно осуждали помощь западных стран Киеву и указывали, что это приведет к затягиванию конфликта и не изменит его исхода.