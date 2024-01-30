Rheinmetall построит новый завод боеприпасов «в рекордно короткие сроки»

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен «в кратчайшие сроки» построить новый завод по производству боеприпасов. Об этом сообщил генеральный директор концерна Армин Паппергер в интервью Bild.

«Мы в рекордно короткие сроки строим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок снарядов для Украины», — сказал он.

Где конкретно будет находиться завод и сколько боеприпасов он будет производить, Паппергер не уточнил.

Паппергер добавил, что в 2023 году концерн получил заказов от правительства на сумму более €10 млрд. Он не исключил, что в этом году сумма увеличится до €15 млрд.

Rheinmetall — крупнейший военный подрядчик в Германии и оборонно-промышленный партнер Украины среди зарубежных компаний.

Евросовет в марте 2023 года согласовал план, целью которого было поставить 1 млн артиллерийских боеприпасов к марту 2024-го по запросу Киева. Глава Минобороны Германии Борис Писториус усомнился, что эта цель будет достигнута в срок. Он подчеркнул, что промышленных мощностей для производства такого объема сейчас недостаточно, так как они создавались в мирное время. С Писториусом согласился глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в декабре заявил о планах Германии поставить Украине около 200 тыс. артиллерийских снарядов в 2024 году.

Российские власти осуждают поставки западного оружия на Украину. В Кремле неоднократно подчеркивали, что военная помощь Киеву не помешает Москве достичь целей военной операции. Российская сторона настаивает, что поставки вооружений Западом затягивают конфликт и принесут Украине «больше страданий».