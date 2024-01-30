 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Rheinmetall построит новый завод боеприпасов «в рекордно короткие сроки»

Rheinmetall в рекордно короткие сроки построит завод снярядов для поставок Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен «в кратчайшие сроки» построить новый завод по производству боеприпасов. Об этом сообщил генеральный директор концерна Армин Паппергер в интервью Bild.

«Мы в рекордно короткие сроки строим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок снарядов для Украины», — сказал он.

Где конкретно будет находиться завод и сколько боеприпасов он будет производить, Паппергер не уточнил.

Немецкий Rheinmetall обсудит производство на Украине танков «Пантера»
Политика
Фото:rheinmetall.com

Паппергер добавил, что в 2023 году концерн получил заказов от правительства на сумму более €10 млрд. Он не исключил, что в этом году сумма увеличится до €15 млрд.

Rheinmetall — крупнейший военный подрядчик в Германии и оборонно-промышленный партнер Украины среди зарубежных компаний.

Евросовет в марте 2023 года согласовал план, целью которого было поставить 1 млн артиллерийских боеприпасов к марту 2024-го по запросу Киева. Глава Минобороны Германии Борис Писториус усомнился, что эта цель будет достигнута в срок. Он подчеркнул, что промышленных мощностей для производства такого объема сейчас недостаточно, так как они создавались в мирное время. С Писториусом согласился глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в декабре заявил о планах Германии поставить Украине около 200 тыс. артиллерийских снарядов в 2024 году.

Российские власти осуждают поставки западного оружия на Украину. В Кремле неоднократно подчеркивали, что военная помощь Киеву не помешает Москве достичь целей военной операции. Российская сторона настаивает, что поставки вооружений Западом затягивают конфликт и принесут Украине «больше страданий».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
Rheinmetall Германия Украина поставки оружия
Материалы по теме
Немецкий Rheinmetall обсудит производство на Украине танков «Пантера»
Политика
Rheinmetall заключил с Украиной контракт на поставку 25 танков Leopard
Политика
Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ за сутки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Маск сообщил о вживлении первому человеку нейрочипа Neuralink в мозг Технологии и медиа, 03:37
В четырех областях Украины произошли взрывы Политика, 03:26
Задержанного в Таиланде Леву из «Би-2» депортируют в Израиль, а не Россию Общество, 03:06
Rheinmetall построит новый завод боеприпасов «в рекордно короткие сроки» Политика, 02:50
Кандидаты в президенты Финляндии поспорили, отвечать ли на звонок Путина Политика, 02:30
Блинкен заявил о видимых последствиях отсутствия военной помощи для Киева Политика, 02:16
Порошенко заявил о шоке в ЕС из-за слухов об увольнении Залужного Политика, 01:59
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Замначальника Военно-медицинской академии арестовали из-за мошенничества Общество, 01:39
США пригрозили Венесуэле санкциями из-за ограничений для оппозиции Политика, 01:25
Генсек НАТО назвал поставки оружия на Украину путем к миру Политика, 01:03
Прокуроры 26 штатов поддержали Техас в конфликте с Байденом из-за границы Политика, 00:46
В Брянской области сбили второй за вечер дрон Политика, 00:33
В Тульской области загорелась крыша жилого дома Общество, 00:32
Foreign Affairs перечислил проблемы ВСУ с танками Leopard 2 Политика, 00:20