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Украинские военные сообщили о потере шести американских БМП в Запорожье

AFP: в ВСУ сообщили о потере шести БМП Bradley, участвовавших в боях 8 июня
Одно из подразделений украинской армии в ходе боев 8 июня лишилось шести из девяти имевшихся у него БМП Bradley, пишет AFP. США передали Киеву десятки таких машин
Боевая машина пехоты&nbsp;Bradley
Боевая машина пехоты Bradley (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Украинская 47-я механизированная бригада в ходе попыток наступления на запорожском направлении в четверг, 8 июня потеряла шесть имевшихся у нее американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley, которые участвовали в боях в этот день. Об этом AFP рассказали украинские военные.

Из девяти машин, которые были у подразделения, повреждений избежала только одна. Шесть были подбиты, еще три получили повреждения, но их можно восстановить, пишет агентство.

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке ранее заявлял, что украинская сторона в течение этого дня потеряла 13 БМП Bradley. Первую партию из 60 машин США передали Украине в январе; с тех пор Вашингтон не раз сообщал о подобных поставках БМП и боеприпасов к ним.

CNN и Bloomberg ранее сообщали о значительных потерях в технике, с которыми столкнулась украинская армия в первые дни наступления при некоторых успехах.

Минобороны России с 5 июня сообщает о пресечении атак ВСУ на разных направлениях, в том числе на запорожском. Российское ведомство также заявляет о потерях украинской военной техники и личного состава. Накануне, 10 июня, министерство отчиталось, что украинские войска потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях 11 боевых машин пехоты, в том числе пять Bradley. 

Тогда же российская сторона заявила, что Украина лишилась четырех немецких танков Leopard. Впервые об их уничтожении министерство отчиталось в ночь на 6 июня, через несколько часов после того, как власти ДНР сообщили о появлении этой техники в зоне боевых действий.

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В Минобороны Украины подтверждали 5 июня, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям». Российский президент Владимир Путин заявил, что «ни на одном из участков противник успеха не имел». Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя его слова, посоветовал доверять украинским военным. Он отказался уточнить, на какой стадии находится контрнаступление, но добавил, что военные настроены позитивно.

При этом канал CNN со ссылкой на источник в украинском военном командовании сообщил, что о полномасштабном наступлении говорить пока рано, ВСУ ведут «разведку боем» и стараются «прощупать оборону противника на наличие слабых мест».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
контрнаступление военная техника потери Украина БМП
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