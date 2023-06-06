Минобороны сообщило об уничтожении восьми танков Leopard ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении военной техники немецкого и французского производства при срыве наступления ВСУ. Накануне в ДНР заявили о первом появлении танков Leopard в зоне боевых действий

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Российские военные в ходе отражения наступления Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, сообщает Минобороны России.

По утверждению военного ведомства, украинская сторона потеряла 1,5 тыс. военнослужащих, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

Как заявили в Минобороны, в течение 5 июня украинские военные наступали в районах сел Новодаровка и Левадное в Запорожской области, а также возле совхоза «Октябрьский» и поселка Новодонецкое (последний находится в ДНР). Российские войска нанесли им «комплексное огневое поражение» силами авиации, ракетными войсками и артиллерией и тяжелыми огнеметными системами. Противник был остановлен и не добился поставленных задач.

В ночь на 5 мая в министерстве заявили о крупномасштабном наступлении Украины на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Тогда ведомство также утверждало, что Киев не достиг целей.

В тот же день в Минобороны Украины сообщили, что украинская армия перешла к наступательным действиям на отдельных направлениях. Там заявили, что основные бои идут на бахмутском направлении. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация там «очень тяжелая, но контролируемая».

Украина получает танки Leopard от европейских стран: Дания, Германия и Нидерланды в начале февраля договорились вместе поставить Киеву около 100 танков Leopard 1, поставки Leopard 2 обещали Польша, Германия, Канада и другие. 5 июня замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил о первом появлении этих танков в зоне боевых действий.