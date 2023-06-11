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Мантуров заявил о почти стопроцентном выполнении гособоронзаказа

Денис Мантуров: предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ почти на 100%
Предприятия в основном соблюдают сроки выполнения гособоронзаказа, где-то опережают график, а иногда «идет компенсация за счет других поставок другими образцами», заявил Мантуров. Ранее он назвал ОПК «хребтом промышленности»
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российский оборонно-промышленный комплекс выполняет гособоронзаказ почти на 100%, заявил «РИА Новости» вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Предприятия ОПК «сделали все возможное», чтобы действовать в соответствии с графиками на 2023 год, сказал Мантуров. «В основном они реализуются, где-то они идут с опережением, где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что Минпромторг вместе с предприятиями военно-промышленного комплекса наращивают производство военной продукции при поддержке зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, который «непосредственно и очень тесно связан с контролем и с выполнением данной задачи». Медведев в конце марта заявил, что в условиях военных действий на Украине расход боеприпасов «возрос многократно», и задача промышленности — «полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил России». В начале июня он назвал «фантастическими» темпы выпуска военной продукции, не приведя цифр «по понятным причинам».

Мантуров — заместитель главы координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей военной операции на Украине. Совет был создан прошлой осенью, его возглавляет премьер Михаил Мишустин, который поручил подготовить предложения об уточнении сроков и других деталей исполнения гособоронзаказа. В ноябре глава Минпромторга говорил в интервью РБК, что уже тогда работы по гособоронзаказу шли с опережением графика. Ранее он назвал ОПК «хребтом промышленности».

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в этом году финансирование гособоронзаказа вырастет в полтора раза, что позволит обеспечить его выполнение на уровне «не менее 99%» Гособоронзаказ формируется исходя из госпрограммы вооружений — программы закупки вооружений со сметой и планами закупок на каждый год. На ее реализацию до 2027 года выделено 20 трлн руб, сообщало Минобороны.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Денис Мантуров ОПК гособоронзаказ Минпромторг
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