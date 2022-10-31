Мишустин поручил подготовить предложения об уточнении гособоронзаказа

Премьер-министр России поручил координационному совету по обеспечению потребностей армии взять на контроль выполение гособоронзаказа. Ранее власти ввели контроль над выплатами военным и их семьям

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил должен будет предоставить предложения об уточнении сроков и других деталей исполнения государственного оборонного заказа. Соответствующее поручение дал премьер-министр и глава координационного совета Михаил Мишустин.

«Будут составлены подробные планы-графики под каждую номенклатуру и каждое предприятие-изготовителя, а также подготовлены предложения по уточнению государственного оборонного заказа и профильных документов», — сообщает пресс-служба правительства.

Для этого необходимо будет оценить реальные потребности ОПК и других отраслей экономики.

Координационный совет был создан по указу президента Владимира Путина 21 октября. Необходимость создать такой совет Путин объяснил тем, что задачи, связанные со спецоперацией, решают «не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления».

Первое заседание координационного совета прошло 24 октября. На нем было принято решение ввести жесткий контроль за денежными выплатами участникам спецоперации и их семьям. Также на совете договорились ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и реабилитации, производству лекарств и медицинских изделий.