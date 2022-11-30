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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Шойгу анонсировал увеличение финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза

Шойгу: объем финансирования гособоронзаказа увеличится в 1,5 раза
Финансирование гособоронзаказа в 2023 году вырастет в полтора раза, что позволит обеспечить его выполнение на уровне «не менее 99%», отметил Шойгу
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В 2023 году финансирование гособоронзаказа увеличится в полтора раза, это будет сделано для обеспечения постоянной готовности вооруженных сил на уровне 97%. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», — сказал министр.

Министр также добавил, что необходимо сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска. Принятые меры, по его словам, позволят обеспечить выполнение гособоронзаказа на уровне «не менее 99%».

В октябре по указу президента Владимира Путина был создан координационный совет при правительстве для обеспечения нужд военной операции на Украине. В совет вошли 19 человек, его возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам премьера, целью нового координационного совета будет оперативное принятие мер для «выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям». Среди этих мер глава правительства назвал поставку оборудования и техники для военных, строительные работы и предоставление транспорта.

31 октября Мишустин поручил координационному совету подготовить предложения об уточнении сроков и других деталей исполнения гособоронзаказа. В ноябре правительство определило список госструктур, которые могут проводить закупки для нужд специальной военной операции по упрощенной процедуре. Право на закупки у единственных поставщиков получили девять ведомств: МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России.

Одобренный Госдумой в октябре 2021 года «Оборонный бюджет» России на 2022 год составляет 3,51 трлн руб. В 2023 году расходы на оборону должны были вырасти до 3,55 трлн руб., а в 2024 — до 3,8 трлн руб.

Гособоронзаказ формируется исходя из госпрограммы вооружений (ГПВ) — программы закупки вооружений со сметой и планами закупок на каждый год. На реализацию ГПВ до 2027 выделено 20 трлн руб., из которых 19 трлн руб. –– на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники и 1 трлн руб. — на строительство соответствующей инфраструктуры, следует из данных на сайте Минобороны.

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В начале марта на тот момент вице-премьер Юрий Борисов, который курировал в правительстве оборонно-промышленный комплекс и космос, заявил, что в России есть все возможности для выполнения гособоронзаказа в этом году более чем на 98%, как и в прошлом. По его словам, правительство работало над сокращением зависимости от импорта с 2014 года, и за это время удалось добиться «очень многого», особенно в критически важных сферах, связанных с обороной и безопасностью.

В конце того же месяца Путин допустил национализацию предприятий, которые срывают выполнение гособоронзаказа. С предложением выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. По его словам, для сохранения занятости нужно разработать механизм национализации важных для экономики страны предприятий «и приступить к его практическому использованию».

Позже президент утвердил закон о 10 годах тюрьмы за срыв условий гособоронзаказа. Тот же закон предусматривает поправки в Уголовный кодекс, которые определяют периоды мобилизации, военного положения и военного времени как отягчающие обстоятельства при совершении преступления

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Шойгу гособоронзаказ Минобороны
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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