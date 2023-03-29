Медведев призвал использовать новые разработки при создании боеприпасов

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / Reuters)

Необходимо наращивать объемы производимой продукции для военных, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании в Татарстане. Видеозапись опубликована в его телеграм-канале.

Медведев отметил, что в условиях специальной военной операции на Украине расход боеприпасов «возрос многократно». «Задача промышленности — полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил России», — подчеркнул зампред Совбеза. Эта цель, по его словам, должна достигаться не только за счет увеличения объемов производства, но и благодаря повышению эффективности боеприпасов — для этого необходимо задействовать новые разработки.

В Татарстане Медведев находится с рабочей поездкой. Он посетил Казанский пороховой завод. «Рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения», — перечислил Медведев.

В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что после начала военной операции предприятия госкорпорации увеличили объемы производства некоторой военной продукции более чем в 50 раз. «По сути, мы тоже на передовой, у нас все предприятия работают в две, а то и в три смены, без выходных, без праздников. Мы работаем постоянно, чтобы обеспечить этот объем продукции, который мы обязаны доставить в армию», — рассказал Чемезов. В конце января он отметил рост расхода боеприпасов всех типов, но назвал ерундой публикации об их нехватке в России.