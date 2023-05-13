Бастрыкин заявил о коррупции при выполнении гособоронзаказа

Александр Бастрыкин (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

В российских корпорациях происходят коррупция и воровство при выполнении государственного оборонзаказа, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

«Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Какие именно корпорации уличены в коррупции, Бастрыкин не уточнял.

Уголовное наказание за срыв гособоронзаказа было введено в 2017 году. Максимальное наказание по этой статье начиная с прошлого сентября предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет. При этом возможно освобождение от уголовного наказания, если нарушения добровольно устранены. В январе президент Владимир Путин заявил, что прокуратура должна усилить надзор за своевременным выполнением гособоронзаказа.

12 мая в России впервые вынесли приговор за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По ст. 201.1 УК виновным признали руководителя оборонно-промышленного комплекса АО «Отдельное конструкторско-технологическое бюро «Вектор» Анатолия Михалина и приговорили к пяти годам условно. По версии следствия, на протяжении двух лет он умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты.