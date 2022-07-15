Мантуров назвал оборонно-промышленный комплекс «хребтом промышленности»

Назначенный 15 июля вице-премьером глава Минпромторга пообещал, что страна продолжит развивать направления для обеспечения вооруженных сил оружием. На посту замглавы правительства Мантуров будет курировать, в числе прочего, ОПК

Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия продолжит развивать компетенции и направления, которые будут обеспечивать боеспособность Вооруженных сил РФ, в том числе по части специальной военной операции на Украине. Об этом вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в эфире телеканала РБК.

Речь идет как о компетенциях, касающихся спецоперации на Украине, так и о вопросах совершенствования вооружений для использования в будущем. Он назвал оборонно-промышленный комплекс (ОПК) «хребтом промышленности», который сейчас выполняет «очень важные задачи».

15 июля президент Владимир Путин назначил Мантурова зампредседателя правительства. Другим указом глава государства освободил от должности вице-премьера Юрия Борисова, который курировал в кабмине космос и оборонную промышленность. Он возглавит «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.

Как отмечал сам Мантуров, на посту вице-премьера он будет курировать те же вопросы, которыми занимался в Минпромторге. Согласно информации на сайте правительства, он будет заниматься вопросами в том числе ОПК — политикой в области развития оборонного комплекса, выполнением госпрограммы вооружения и гособоронзаказа, а также программ развития оборонной, атомной и ракетно-космической промышленности. Вице-премьер будет курировать международное сотрудничество и научно-исследовательскую деятельность в этой сфере.

Кроме того, Мантуров будет отвечать за авиа- и автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, станкостроение, легкую и пищевую промышленность, металлургию, лесопромышленный комплекс, переработку углеводородов, химическую промышленность, радио- и микроэлектронику, регулирование в сфере торговли и защиту прав потребителей, экологическую безопасность и обращение с отходами и другие вопросы.

Выступая на внеочередном заседании Госдумы, новый замглавы правительства заявил, что России необходим поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета». «Кроме того, в интересах наших производителей нужно консолидировать спрос, постепенно вытесняя импортную технику и оборудование, которые используются в разных сферах экономики», — добавил он. Мантуров также заявил, что Россия намерена возродить подотрасль электронного машиностроения, «без которой сегодня не сможет работать даже самый продвинутый глобальный производитель».