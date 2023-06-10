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Канада ввела санкции против Януковича, его сына, музея и минкульта Крыма

Канада ввела санкции против Януковича, Подоляки, музея и минкультуры Крыма
В санкционный список попали чиновники и ведомства из ДНР, Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Центральный музей Тавриды и еще ряд культурных учреждений
Виктор&nbsp;Янукович
Виктор Янукович (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Под новые санкции Канады, введенные из-за военных действий на Украине, попали 24 человека и 17 юридических лиц; в их числе — бывший украинский президент Виктор Янукович, его сын Александр и блогер Юрий Подоляка, сообщает МИД страны.

В черном списке оказались чиновники, юридические лица и ведомства из ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия присоединила в сентябре 2022 года, а также Крыма, вошедшего в состав страны в 2014 году. Большинство стран называют соответствующие референдумы незаконными, а российские власти считают вопрос принадлежности этих территорий закрытым.

Под ограничения попали Центральный музей Тавриды в Симферополе и еще ряд культурных учреждений, в том числе Херсонской области, Мариуполе и Мелитополе; министерства культуры Крыма и Херсонской области, министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей. На сайте канадского МИДа говорится, что люди и ведомства из списка «причастны к краже Россией украинских культурных ценностей». «Канада не позволит России лишить Украину ее культурного наследия», — пообещала министр Мелани Жоли.

В числе попавших под санкции оказались крымское информагентство NewsFront, портал NewsUA.RU, частная военная компания «Конвой» и Приазовское казачье войско.

О введении новых ограничений, связанных с Россией, ранее объявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, который 10 июня приехал в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, анонсировал передачу Киеву нового пакета военной помощи на $500 млн, а также российского Ан-124. Самолет, принадлежащий «Волга-Днепр», был задержан прошлой зимой в Торонто, незадолго до того как канадские власти объявили о закрытии неба для российских авиакомпаний. Посол Олег Степанов говорил, что лайнер перевозил тесты на коронавирус из Китая и был зафрахтован канадским правительством.

Российские власти считают санкции незаконными.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Канада санкции Виктор Янукович Крым музей Джастин Трюдо
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