Обвинение запросило 25 лет колонии для Кара-Мурзы

Владимир Кара-Мурза (Фото: ТАСС)

Гособвинение запросило для политика Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр иноагентов) 25 лет лишения свободы, сообщила его адвокат.

Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года. Его обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет). В июле прошлого года на Кара-Мурзу завели дело о деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК, максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы), а в октябре — о государственной измене (ст. 275 УК, до 20 лет лишения свободы).

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