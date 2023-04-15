Зеленский ввел санкции против дочери Шойгу, Бублика и ИТ-компаний

В санкционный список попали десятки российских спортсменов, ИТ-компаний и представителей отрасли, а также структура «Газпрома»

Ксения Шойгу (Фото: Семён Лиходеев / ТАСС)

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против ряда граждан России, Украины и Белоруссии, указ опубликован на сайте главы государства.

Под ограничения попала Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России и дочь министра обороны Сергея Шойгу. Меры предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговых операций, а также транзита, полетов и перевозок по территории Украины, запрет вывода капиталов за пределы республики и так далее, они будут действовать 50 лет.

Санкции затронули десятки российских спортсменов, в их числе гимнастка Светлана Хоркина, вратарь ЦСКА и экс-вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев, фигурист Илья Авербух, фигуристка Елизавета Туктамышева. Всего в этом списке 87 человек.

В еще один перечень попали 254 юридических лица. В их числе — «Газпром автоматизация» и «Газпромнефть-цифровые решения». Также под санкции попали АО «Софтлайн трейд» (поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline), ООО «Марвел КТ» (ИТ-дистрибутор «Марвел-Дистрибуция»), технологические и ИТ-компании «ИКС Холдинг», «Микрон», «Инфосистемы Джет», «Крок» и другие.

В третьем списке оказались представители ИТ-отрасли, в том числе члены совета директоров разработчика программного обеспечения СКБ «Контур» Владимир Бублик, Михаил Сродных, Дмитрий Мраморов (всего 351 человек).

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