МИД сообщил, из-за чего 6 июня начала разрушаться Каховская ГЭС

Российский МИД подсчитал, что только за лето-осень 2022 года ВСУ обстреливали Каховскую ГЭС как минимум 28 раз. По данным министерства, методичные обстрелы и привели к начавшемуся 6 июня разрушению конструкций ГЭС

Фото: СК России / ТАСС

Плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня из-за «методичных атак ВСУ», которые проводились ранее. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Также она привела слова главы Новокаховского района Владимира Леонтьева, что около плотины долгое время активно работали украинские снайперы, которые не давали проводить на гидротехнических сооружениях ремонтные и регламентные работы.

По данным министерства впервые информация о минировании украинскими военными плотины и гидротехнических сооружений Каховской ГЭС появилась еще 15 сентября 2014 года — тогда об этом сообщило агентство Voenkor.Info. Отмечалось, что саперы ВСУ минировали ГЭС во избежание ее захвата.

Когда Каховская ГЭС перешла под контроль России (на второй день спецоперации) она не была заминирована, однако при отступлении украинские саперы заминировали шлюзовые механизмы Северо-Крымского канала, взрыва удалось избежать, добавили в МИДе.

После этого, как утверждают в министерстве, ВСУ начали регулярно обстреливать станцию — с июля по ноябрь 2022 года ГЭС обстреливали как минимум 28 раз.

Статистика обстрелов Каховской ГЭС со стороны ВСУ по данным МИДа: 11 июля 2022 года по ГЭС нанесен удар из РСЗО «HIMARS»;

18 июля 2022 года в результате удара по ГЭС была повреждена диспетчерская судоходного шлюза;

24 июля 2022 года станция подверглась обстрелу из РСЗО «HIMARS»;

26 июля 2022 года в плотину ГЭС попали крупнокалиберные снаряды;

В ночь с 29 на 30 июля 2022 года по ГЭС вновь нанесен удар из РСЗО «HIMARS»;

5 августа 2022 года ГЭС подвергалась массированному обстрелу. Удары наносились из РСЗО «HIMARS», РСЗО «Ольха» и ТРК «Точка-У»;

7 августа 2022 года по станции нанесен ракетный удар из РСЗО «HIMARS»;

9 августа 2022 года плотина ГЭС вновь подверглась обстрелу;

12 августа 2022 года в результате обстрела три из шести турбин станции вышли из строя. ГЭС перевели на работу в аварийном режиме (наполовину от проектной мощности);

18 августа 2022 года по плотине ГЭС были выпущены крупнокалиберные снаряды;

19 августа 2022 года станция подверглась обстрелу из РСЗО «Ольха» и ТРК «Точка»;

21 августа 2022 года ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС;

24 августа 2022 года станция подверглась массированному обстрелу из РСЗО «HIMARS»;

27 августа 2022 года по ГЭС нанесен удар из РСЗО «Ольха» и ТРК «Точка»;

28 августа 2022 года из РСЗО «HIMARS» нанесен ракетный удар по плотине ГЭС;

29 августа 2022 года станция в очередной раз подверглась обстрелу из РСЗО «HIMARS»;

30 августа 2022 года нанесен ракетный удар по ГЭС;

1 сентября 2022 года станция подверглась обстрелу из РСЗО «HIMARS»;

2 сентября 2022 года по ГЭС были выпущены крупнокалиберные снаряды;

5 сентября 2022 года по станции нанесен ракетный удар;

6 сентября 2022 года нанесен ракетный удар по ГЭС из РСЗО «HIMARS»;

8 сентября 2022 года региональные власти заявили об артобстреле ГЭС и подъездных путей к ней;

10 сентября 2022 года нанесен удар из РСЗО «HIMARS» по Новой Каховке и ГЭС. Попаданий в плотину не зафиксировано;

18 октября 2022 года командующий СВО С.В.Суровикин сообщил о повреждении Антоновского моста и дамбы Каховской ГЭС в результате обстрелов из РСЗО «HIMARS»;

21 октября 2022 года Россия распространила в Совбезе ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Украины против Каховской ГЭС. В документе указывалось, что «ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области. В сутки прилетает до 120 ракет»;

24 октября 2022 года по ГЭС и гражданской инфраструктуре в районе Новой Каховки нанесен удар из РСЗО «HIMARS» и «Ольха»;

6 ноября 2022 года ГЭС обстреляна шестью ракетами РСЗО «HIMARS». Одна из них попала в шлюз дамбы, которая получила повреждения;

17 ноября 2022 года командование ВСУ заявило, что украинские войска вышли на правый берег Днепра на всем его протяжении, в том числе и в районе Каховской ГЭС;

В министерстве подчеркнули, что всего за лето-осень 2022 года по Каховской ГЭС только из РСЗО «HIMARS» было выпущено более 300 ракет. МИД привел цитату генерал-майора ВСУ Андрея Ковальчука, который в декабре 2022 года заявил: «Украинцы нанесли пробный удар из РСЗО «HIMARS» по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три отверстия в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие районы. Испытание прошло успешно».

Также министерство процитировало главу Новокаховского района Владимира Леонтьева, который еще в марте 2023 года говорил, что ГЭС не только подвергается регулярным обстрелам, но и что диверсанты регулярно пытаются проникнуть на ее территорию и плотину. По его словам, в зоне ГЭС активно работали украинские снайперы, не дающие проводить на гидротехнических сооружениях ремонтные и регламентные работы.

«Такие методичные атаки ВСУ на ГЭС привели к начавшемуся 6 июня 2023 года разрушению ее конструкций и неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища вниз по течению Днепра», — заключили в министерстве.

Об обрушении плотины на Каховской ГЭС, расположенной по течению выше Херсона, стало известно утром 6 июня. В результате неконтролируемого схода воды пострадали населенные пункты по обеим сторонам Днепра. На левом берегу оказались подтоплены в том числе города Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань, на правом сильнее всего пострадали Херсон и близлежащие к нему поселки (всего несколько десятков населенных пунктов). Обе стороны объявили эвакуацию из затопленных районов.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «варварской акцией» украинских властей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию, однако позже заявил, что у Киева пока нет доказательств, поскольку Каховская ГЭС находится под контролем российских войск.

И украинские, и российские официальные лица заявили, что Каховская ГЭС ремонту не подлежит. Опрошенные РБК экологи предупредили о негативных последствиях затопления территорий.