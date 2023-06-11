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Сальдо сообщил о 7 тыс. эвакуированных из затопленных районов Херсонщины

Сальдо: из затопленных районов Херсонской области эвакуировано почти 7 тыс. человек
К 11 июня из затопленных территорий Херсонской области эвакуировано почти 7 тыс. человек, из них детей — 323, сообщил Сальдо. Также до 77 человек увеличилось число госпитализированных, врачи оказывают им необходимую помощь
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Из затопленных районов Херсонской области эвакуировано почти 7 тыс. человек, число госпитализированных увеличилось до 77, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«К исходу 10 июня с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано почти 7 тыс. человек (из них детей — 323, маломобильных граждан — 112), в том числе за сутки — 902 человека. В пунктах временного размещения от общего числа эвакуированных находится около 1,5 тыс. человек. 77 человек с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения области. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.

Сальдо также сообщил, что в затопленных районах продолжается спад уровня воды. По его словам, в Новокаховском городском округе вода спада до 7 м, в Алёшкинском муниципальном округе — до 1,5 м, в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 м. «В Новой Каховке активно ведутся работы по устранению последствий затопления: из подвалов жилых домов откачивается вода, коммунальные службы приводят улицы в надлежащее состояние, восстанавливаются электроснабжение и канализационные станции», — добавил врио губернатора.

Он уточнил, что с 11 июня в пунктах временного размещения организована работа по выдаче справок пострадавшим лицам о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утраты предметов первой необходимости.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. В результате неконтролируемого схода воды пострадали населенные пункты по обеим сторонам Днепра. На левом берегу оказались подтоплены в том числе города Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань, на правом сильнее всего пострадали Херсон и близлежащие к нему поселки (всего несколько десятков населенных пунктов). Обе стороны объявили эвакуацию из затопленных мест.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «варварской акцией» украинских властей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию, однако позже заявил, что у Киева пока нет доказательств, поскольку Каховская ГЭС находится под контролем российских войск.

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В результате затоплений на левом берегу погибли восемь человек, сообщал накануне Сальдо. К тому моменту с левобережья было эвакуировано свыше 6 тыс. человек, указывал он.

На правом берегу эвакуировано более 2,5 тыс. человек, сообщал 10 июня глава администрации подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин. В результате затопления Херсона погибли четыре человека, 13 пропали без вести, заявляли 9 июня в МВД Украины.

Сальдо сообщил о 7 тыс. эвакуированных из затопленных районов Херсонщины
Сальдо сообщил о 7 тыс. эвакуированных из затопленных районов Херсонщины

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Херсонская область Владимир Сальдо эвакуация госпитализация Военная операция на Украине
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