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Из-за разрушения Каховской ГЭС эксперты предупредили о донном иле Политика, 18:55
Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Из-за разрушения Каховской ГЭС эксперты предупредили о донном иле

Болгов из Института водных проблем РАН: экосистема Днепра страдает из-за разрушений на ГЭС
Разрушения на Каховской ГЭС грозят экологическими последствиями и прибрежным территориям, и экосистеме Днепро-Бугского лимана, который находится ниже по течению реки. Опасность представляют донный ил, мусор, затопление свалок
Новая Каховка. Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС
Новая Каховка. Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС для экологии будут зависеть от масштаба затопления, его продолжительности и того, какие объекты окажутся в зоне наводнения, говорят опрошенные РБК эксперты.

«Затопление — это всегда отрицательное влияние на окружающую среду, на поймы, на растительность, поскольку всякая растительность покрывается слоем ила. Донный ил — загрязненный, от этого могут возникнуть большие экологические проблемы в экосистеме поймы реки Днепр», — сообщил РБК доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов.

Из-за разрушения Каховской ГЭС эксперты предупредили о донном иле
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По его словам, донный ил, который скапливался за плотиной, вынесет водой в Днепро-Бугский лиман, где он будет оказывать негативное воздействие на экосистему — на растительность, на моллюсков, рыб и т.п. Масштаб воздействия на обитателей лимана будет зависеть в том числе и от того, какая грязь скопилась в Каховском водохранилище за годы его эксплуатации, указал Болгов. Что касается затопленных территорий, то в этих районах переувлажняется и размывается почва, русло деформируется. «Если там нерест, допустим, или рыба находится в водоемах в виде мальков, то все это будет размыто, вынесено в море и съедено, переработано экосистемой», — сказал эксперт.

Плотина Каховской ГЭС на Днепре рухнула утром 6 июня, при этом дамба Каховского водохранилища уцелела. В результате разрушений начался неконтролируемый сброс воды, под угрозой затопления оказались десятки прибрежных населенных пунктов как на правом (контролируется Киевом), так и на левом (контролируется Москвой) берегах Днепра. Местные власти по обе стороны реки объявили об эвакуации жителей.

В администрации Херсонской области заявили, что плотина была разрушена из-за ночного удара ВСУ, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха». Кремль обвинил Киев в диверсии. СК завел уголовное дело о теракте.

Украина обвинения в причастности к случившемуся отвергла, обвинив в произошедшем Россию. Из-за разрушения плотины Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН.

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Для оценки последствий разрушения на Каховской ГЭС важно понимать, будет ли разрушена не только надводная ее часть, но и грунтовая насыпная часть, скрытая сейчас водой, — дамба. «Если она будет разрушена — это совсем другой вариант, абсолютно негативный», — считает доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Вероятно затопление низкого левого берега Днепра, который страдает от последствий разрушения ГЭС больше, чем высокий правый. Это грозит ему неблагоприятными последствиями, указывает Малинин. Грязь и мусор, который несет вода, осядут на берегу, в местах затоплений образуются болота. Все это будет влиять на сельское хозяйство в регионе и на инфраструктуру. «В результате этот год для сельского хозяйства будет потерян», — считает он.

В зону подтопления попадает много источников экологической опасности, в основном это места складирования бытовых и промышленных отходов, обратил внимание кандидат географических наук, эколог, доцент МГУ Алексей Медведков. «Безусловно, это угроза», — подчеркнул он в разговоре с РБК.

Что будет с водоснабжением Крыма и ЗАЭС

Каховское водохранилище, на котором стоит ГЭС, снабжало водой прилегающие населенные пункты, также из него вода поступала в Северо-Крымский канал, напоминает Михаил Болгов. «Если там уровень воды в результате аварии упадет ниже критического, — а скорее всего, так и произойдет, — то вода поступать в Северо-Крымский канал не будет», — говорит эксперт. По его словам, в этом случае придется строить насосную станцию, что будет непросто в условиях обстрелов, или решать эту проблему другими средствами, которые потребуют еще больше затрат и усилий.

Риск обмеления Северо-Крымского канала есть в том случае, если окажется, что дамба ГЭС будет разрушаться, указывает Валерий Малинин. «Тогда почти вся вода уйдет из Каховского водохранилища, и действительно водозабор не сможет закачивать воду в Северо-Крымский канал. Пока опасности в этом нет. Но риск [обмеления] есть», — сказал он РБК.

Крым с 2014 по 2021 год включительно жил без водоснабжения из Херсона, и воды при этом хватало, отмечает эксперт Фонда национальной энергетической эффективности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. «Это может сказаться на сельском хозяйстве, для других нужд хватит», — считает он. Без воды в любом случае полуостров не останется, так как «вода в Днепре не закончится», согласна с ним директор Инженерно-строительного института, доктор технических наук по гидроэлектроэнергетике Галина Козинец.

Из водохранилища также снабжались системы охлаждения Запорожской атомной электростанции (АЭС). «Теперь забор воды будет затруднен либо к нему нужно будет делать дополнительный подвод воды», — отмечает Козинец. По словам Митраховича, в экспертной среде есть разные предположения, хватит ли воды для АЭС. «Тут наши специалисты говорят, что должны справиться», — сказал он РБК.

Из-за разрушения Каховской ГЭС эксперты предупредили о донном иле
Из-за разрушения Каховской ГЭС эксперты предупредили о донном иле

По словам Малинина, у Запорожской АЭС есть альтернативные источники подпитки водой. «Это обязательно следует из документации по строительству станции — что должно быть несколько источников. Если сейчас не будет Каховского водохранилища, будет использован альтернативный источник питания», — сказал он РБК.

Разрушение электростанции и последовавшее за этим наводнение также приведут к значительному ущербу для инфраструктуры. «На каком-то этапе [саму ГЭС] придется восстанавливать, но никто не будет делать это в период интенсивных боевых действий. Станцию фактически придется заново строить», — отмечает Митрахович.

По его словам, в истории также есть случаи, когда конфликтующие стороны совместно контролируют какую-то общую инфраструктуру. «Например, в случае Грузии и Абхазии — это Ингурская ГЭС, которая по факту нужна обеим сторонам, и поэтому стороны договариваются о совместной ее эксплуатации, несмотря на то что они находятся между собой в конфликте», — рассказал он РБК.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Каховская ГЭС наводнение Экономика эксперты
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Эксперты оценили угрозу для Крыма после разрушения Каховской ГЭС
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