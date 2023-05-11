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ANSA узнало о предстоящей встрече папы римского и Зеленского

ANSA: Зеленский посетит Рим и встретится с папой римским и премьер-министром Италии
Папа римский и премьер-министр Италии Мелони могут встретиться с Зеленским в эти выходные, сообщили источники ANSA. По их словам, президент Украины может совершить «молниеносный визит» в Рим
Владимир Зеленский и папа римский&nbsp;Франциск
Владимир Зеленский и папа римский Франциск (Фото: Galosi / Spaziani / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский в выходные совершит «молниеносный визит» в Рим, где встретится с папой римским Франциском и итальянским премьер-министром Джорджей Мелони. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники.

«Возможно, в субботу папа римский встретится с украинским президентом», — сообщил один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что на следующий день Зеленский также может встретиться с премьером Джорджей Мелони.

По данным источников Reuters, Зеленский встретится с папой римским в пятницу.

После начала российской спецоперации Италия присоединилась к санкциям против Москвы и предоставила Украине пять пакетов военной помощи. Мелони после победы на выборах в октябре призвала не поддаваться «шантажу Путина» в энергетике и заявила о желании Рима играть ведущую роль в восстановлении поствоенной Украины. В то же время она говорила о готовности стать гарантом мира на Украине.

Об этом же заявлял папа римский. В октябре понтифик попросил президента России Владимира Путина «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире».

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В начале мая Франциск сообщил, что Ватикан принимает участие в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине. «Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас миссия находится в процессе, но она еще не является публичной. Когда это станет достоянием общественности, я расскажу о ней», — сказал он тогда.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова после этого заявила, что Россия не получала от Ватикана конкретных предложений по мирному урегулированию на Украине. Источник СNN, близкий к администрации Зеленского, говорил, что Киев не в курсе «секретной миротворческой миссии» Святого престола.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Рим Папа Римский Джорджа Мелони Италия официальный визит Владимир Зеленский Украина
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