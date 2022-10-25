Мелони призвала Европу не поддаваться «шантажу Путина» в энергетике

Джорджа Мелони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Запад не должен поддаваться на энергетический «шантаж» со стороны президента Владимира Путина, это усугубит существующие проблемы, заявила новый итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, выступая в палате депутатов парламента страны. Россия неоднократно указывала, что сокращение поставок связано с действиями самой Европы — санкциями и ценами на газ.

«Те, кто считает, что свободу Украины можно обменять на наше спокойствие, ошибаются. Поддаться путинскому шантажу в сфере энергетики — не решение проблемы, а ее усугубление, которое откроет путь для дальнейших требований и шантажа», — считает Мелони (цитата по Il Giornale).

Она подчеркнула, что Италия продолжит быть «частью Запада и его системы союзов», поскольку страна была одной из колыбелей «западной цивилизации и ее системы ценностей — свободы, равенства и демократии». Мелони также указала, что не будет пытаться «обуздать или саботировать европейскую интеграцию», цель ее правительства — сделать европейскую политику более эффективной во время кризисов.

Мелони стала первой в истории Италии женщиной премьер-министром. Она заняла эту должность 21 октября после победы коалиции во главе с ее партией «Братья Италии» в парламентских выборах в сентябре.

Газета Politico отмечала, что партия Мелони уходит корнями в Итальянское общественное движение, которое было сформировано сторонниками Муссолини после окончания Второй мировой войны. При этом новый премьер-министр в своем выступлении указала, что никогда «не испытывала симпатии или близости к антидемократическим режимам», в том числе к фашистскому.

Россия обеспечивала до 45% потребностей ЕС в газе до начала военной операции на Украине. На фоне начала боевых действий сертификация газопровода «Северный поток-2» была прекращена, а «Северный поток-1» впоследствии был остановлен для ремонта турбины, осложнявшегося санкциями. В конце сентября на двух «Северных потоках» произошли взрывы, расследованием занимаются Дания и Швеция, в водах которых произошел инцидент.

Президент России Владимир Путин неоднократно отказывался связывать рост цен на газ и сокращение поставок с политическими решениями Москвы. Он настаивает, что Запад «перекладывает с больной головы на здоровую», когда вводит санкции, так или иначе препятствующие поставкам. 12 октября президент заявил, что Россия может поставлять 27,5 млрд куб. по уцелевшей после взрывов ветке «Северного потока-2». «Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем», — сказал Путин.