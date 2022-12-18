Папа римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»

Военный конфликт возникает, когда «империя начинает слабеть», когда можно «использовать, протестировать и продать» оружие и когда «на карту поставлено очень многое», сказал понтифик

Папа Римский Франциск (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

Военный конфликт на Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время. Об этом заявил папа римский Франциск в интервью испанской газете ABC.

«Я не вижу конца в ближайшей перспективе, потому что это мировая война. Давайте не будем забывать об этом. Есть много рук, которые размешивают котел войны. Это глобально», — сказал он.

По словам понтифика, военный конфликт возникает, когда «империя начинает слабеть», когда есть оружие, которое можно «использовать, протестировать и продать», и когда «на карту поставлено очень многое».

Папа римский подчеркнул, что Ватикан делает все, что в его силах, однако участники конфликта «не слушают». «То, что происходит на Украине, ужасает», — сказал он.

Накануне Франциск рассказал, что хотел бы получить в подарок на Рождество «немного мира», напомнив, что военные конфликты разворачиваются не только на Украине, но и в Мьянме, Йемене, Сирии.

Ранее, 14 декабря, папа призвал «немного снизить уровень рождественских расходов» и скромно отметить праздники, чтобы отправить сэкономленные средства «нуждающемуся украинскому народу».

Папа римский не раз пытался содействовать урегулированию украинского конфликта. В октябре он обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а украинского лидера Владимира Зеленского призвал «быть открытым для серьезных предложений о мире».

Ватикан 27 ноября подтвердил готовность организовать у себя переговоры сторон конфликта.