Папа римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Греция даст гражданам деньги на еду Экономика, 12:03
Почему мегалополисов в мире становится все больше Социальная экономика, 12:00
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 11:46
Профессии с «быстрым входом» и карьерным ростом: пять примеров Pro, 11:43
Кличко сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Киеве Политика, 11:38
Матыцин решил пока не возвращаться на пост главы спортивной федерации Спорт, 11:33
Что случилось в мире Hi-Tech: дорогие Xiaomi, кольцо от Apple и другое Life, 11:27
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Как планировать деловые поездки, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:25
Папа римский назвал конфликт на Украине «мировой войной» Политика, 11:13
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 11:10
Ярмарки и елка из пластиковых бутылок: как мир готовится к праздникам Общество, 11:00 
Почему издателю игр EA выгодна потеря контракта с ФИФА — Fast Conpany Pro, 10:59
Постпред Крыма предостерег Афины от передачи Украине комплексов С-300 Политика, 10:58
Семь самых больших машин в мире РБК и Норникель, 10:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Папа римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»

Папа римский Франциск назвал конфликт на Украине «мировой войной»
Военный конфликт возникает, когда «империя начинает слабеть», когда можно «использовать, протестировать и продать» оружие и когда «на карту поставлено очень многое», сказал понтифик
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

Военный конфликт на Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время. Об этом заявил папа римский Франциск в интервью испанской газете ABC.

«Я не вижу конца в ближайшей перспективе, потому что это мировая война. Давайте не будем забывать об этом. Есть много рук, которые размешивают котел войны. Это глобально», — сказал он.

По словам понтифика, военный конфликт возникает, когда «империя начинает слабеть», когда есть оружие, которое можно «использовать, протестировать и продать», и когда «на карту поставлено очень многое».

Папа римский подчеркнул, что Ватикан делает все, что в его силах, однако участники конфликта «не слушают». «То, что происходит на Украине, ужасает», — сказал он.

Накануне Франциск рассказал, что хотел бы получить в подарок на Рождество «немного мира», напомнив, что военные конфликты разворачиваются не только на Украине, но и в Мьянме, Йемене, Сирии.

Ранее, 14 декабря, папа призвал «немного снизить уровень рождественских расходов» и скромно отметить праздники, чтобы отправить сэкономленные средства «нуждающемуся украинскому народу».

Читайте на РБК Pro
Может ли криптобиржа Binance последовать на дно вслед за FTX
Как инвестору предугадать крах «звездной» компании — Financial Times
Как работодатели «срезают» премии, ссылаясь на спецоперацию
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland

Папа римский не раз пытался содействовать урегулированию украинского конфликта. В октябре он обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а украинского лидера Владимира Зеленского призвал «быть открытым для серьезных предложений о мире».

Ватикан 27 ноября подтвердил готовность организовать у себя переговоры сторон конфликта.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Папа Римский Украина военный конфликт
Материалы по теме
Папа римский рассказал о подписанном заранее отречении
Общество
Папа римский загадал получить «немного мира» на Рождество
Общество
Папа римский заплакал при упоминании Украины в молитве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter