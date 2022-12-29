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Премьер Италии заявила о готовности стать гарантом мира на Украине

Премьер Джорджа Мелони: Италия готова гарантировать мирное соглашение на Украине
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Италия готова стать гарантом мирного соглашения на Украине и поддержит любые усилия для достижения мира, сообщила на пресс-конференции премьер-министр республики Джорджа Мелони, передает Askanews.

«Есть трудности, как вы понимаете: страна, развязавшая конфликт, сидит в Совете Безопасности ООН. <...> И поэтому я сказала [Владимиру] Зеленскому, что Италия готова выступить гарантом», — заявила Мелони.

Она отметила, что намерена приехать в Киев до 24 февраля 2023 года, потому что эта дата «подходит для того, чтобы сделать что-то на уровне «инициативы для мира». Мелони пояснила, что недавно говорила об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению Мелони, чтобы «заставить» Украину и Россию сесть за стол переговоров, нужно продолжать поддерживать украинскую сторону. «Нравится вам это или нет, но это работа, направленная на то, чтобы положить конец этой войне: мы должны продолжать [поддерживать Украину], и в то же время все, что можно сделать <...>, должно быть сделано. Никто не любит войну», — подытожила итальянский премьер.

27 декабря Мелони сообщила Зеленскому, что итальянские власти обсуждают возможность предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. «Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных €10 млн помощи. Джорджа Мелони сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира», — написал Зеленский в своем телеграм-канале. Россия осуждает поставки вооружений Киеву западными странами. В Кремле неоднократно говорили, что это лишь затягивает конфликт.

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В середине ноября в видеообращении на саммите G20 украинский лидер предложил свою «формулу мира», состоящую из десяти условий, в которые входят «возвращение справедливости», «фиксация окончания конфликта» и «недопущение эскалации», а также «освобождение всех пленных и депортированных». Зеленский исключил возвращение к минским договоренностям, так как Россия, по его словам, их сразу нарушит.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил переговоры на основе «формулы мира» Зеленского, заявив, что Киев не готов к диалогу, а украинский президент «лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины».

Теги
Джорджа Мелони Италия мирные переговоры Украина Владимир Зеленский
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