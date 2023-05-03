Захарова ответила на слова папы римского о секретной миссии по Украине

Папа Римский Франциск (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Москва не получала от Ватикана конкретных предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«По состоянию на сегодняшний день российская сторона не получала от Ватикана каких-либо конкретных предложений или планов мирного урегулирования украинского кризиса. Ничего такого у нас нет», — сказала она.

Ранее папа римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине. «Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас миссия находится в процессе, но еще не является публичной. Когда это станет достоянием общественности, я расскажу о ней», — сказал он.

В Киеве о мирной миссии Ватикана не знают, сообщал CNN со ссылкой на украинского чиновника, близкого к администрации президента Владимира Зеленского. «Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. <...> Если переговоры и ведутся, то они происходят без нашего ведома или благословения», — утверждает собеседник телеканала.

В Кремле не раз говорили, что Москва открыта для переговоров с Киевом, но Украина отказывается от решения конфликта таким путем.