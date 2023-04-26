В Италии заявили о желании сыграть основную роль в восстановлении Украины

Джорджа Мелони (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Италия будет стремиться играть ведущую роль в восстановлении Украины после окончания российской спецоперации, пообещала премьер-министр страны Джорджа Мелони, передает Sky News.

«Мы хотим играть ведущую роль не только в политике, но и вовлекая бизнес», — сказала она, выступая после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Мелони также призвала итальянские компании внести свой вклад в восстановление Украины, назвав это дальновидной инвестицией.

Она заверила, что Рим продолжит поддерживать Киев в политическом, военном и гуманитарном плане, а также при восстановлении некоторых объектов стратегической инфраструктуры.

В начале апреля вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что на восстановление Украины потребуется больше средств, чем могут собрать США и Евросоюз.

«Никто не знает, что представляют собой разрушения за линией фронта, соответственно, когда, какие районы будут отвоеваны и каково их количество. То, что это очень большие деньги, легко зафиксировать», — отметил Хабек.

Еврокомиссия, Всемирный банк и ООН, а также власти Украины в концу марта оценили восстановление страны в €383 млрд ($411 млрд). В 2023 году ей потребуется $14 млрд для восстановления критически важной инфраструктуры и поддержки государственного и частного сектора, говорилось в заявлении ЕК.

С прошлого октября ВС России наносят удары по украинским энергетическим и военным объектам. Президент Владимир Путин называл этот шаг «вынужденной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России».