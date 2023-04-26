В Италии заявили о желании сыграть основную роль в восстановлении Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 90,14 (+0,11) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,08) Инвестиции, 17:07
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 18:47
Непомнящий назвал причину поражения в 12-й партии чемпионского матча Спорт, 18:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
Зеленский после беседы с Си заявил о невозможности мира ценой территорий Политика, 18:32
Международная метеорная организация объяснила вспышку в небе над Киевом Общество, 18:32
В Мурманской области разбился истребитель МиГ-31. Видео Политика, 18:29
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 18:24
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Киеве нашли точки соприкосновения между мирными планами Украины и Китая Политика, 18:20
«Юнипро» и «Фортум» возглавили менеджеры «Роснефти» Бизнес, 18:14
Дина Аверина рассказала, что ее сердце больше не свободно Спорт, 18:06
Пилоты разбившегося в Мурманской области МиГ-31 катапультировались Политика, 18:04
Москалькова назвала тяжелоранеными военных, переданных Киеву сверх обмена Политика, 18:01
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 18:01
Экс-солистка Большого театра Анна Бондаревская умерла в возрасте 36 лет Общество, 17:50
Военная операция на Украине ,  
0 

В Италии заявили о желании сыграть основную роль в восстановлении Украины

Премьер Италии Мелони: республика хочет сыграть основную роль в восстановлении Украины
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Италия будет стремиться играть ведущую роль в восстановлении Украины после окончания российской спецоперации, пообещала премьер-министр страны Джорджа Мелони, передает Sky News.

«Мы хотим играть ведущую роль не только в политике, но и вовлекая бизнес», — сказала она, выступая после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Мелони также призвала итальянские компании внести свой вклад в восстановление Украины, назвав это дальновидной инвестицией.

Она заверила, что Рим продолжит поддерживать Киев в политическом, военном и гуманитарном плане, а также при восстановлении некоторых объектов стратегической инфраструктуры.

В начале апреля вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что на восстановление Украины потребуется больше средств, чем могут собрать США и Евросоюз.

«Никто не знает, что представляют собой разрушения за линией фронта, соответственно, когда, какие районы будут отвоеваны и каково их количество. То, что это очень большие деньги, легко зафиксировать», — отметил Хабек.

Читайте на РБК Pro
В России из-за санкций растет рынок облаков. Каков топ запросов бизнеса
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
Фальшивый чек на $10 млн: как комик Джим Керри годами воевал с депрессией

Еврокомиссия, Всемирный банк и ООН, а также власти Украины в концу марта оценили восстановление страны в €383 млрд ($411 млрд). В 2023 году ей потребуется $14 млрд для восстановления критически важной инфраструктуры и поддержки государственного и частного сектора, говорилось в заявлении ЕК.

С прошлого октября ВС России наносят удары по украинским энергетическим и военным объектам. Президент Владимир Путин называл этот шаг «вынужденной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России».

Теги
Италия Украина восстановление Джорджа Мелони
Материалы по теме
Всемирный банк выделил Украине $200 млн на восстановление инфраструктуры
Политика
Всемирный банк и Еврокомиссия оценили восстановление Украины в €383 млрд
Политика
Италия и Украина построят «сухой порт» на границе с Венгрией
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter