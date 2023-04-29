FT узнала о претензии Киева к Риму из-за неготовых к бою 20 гаубиц

FT: отправленные Украине Италией в апреле 20 гаубиц не были готовы к бою

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Не все отправленное Украине западными странами оружие было в рабочем состоянии, пишет газета Financial Times со ссылкой на советника украинского Министерства обороны.

По его словам, ни одна из отправленных Италией в этом году 20 самоходных установок не была готова к бою.

16 апреля La Repubblica сообщила, что Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L. Газета писала, что поезд с артиллерийскими установками прошел накануне через вокзал города Удине. Местные жители сняли на видео, как САУ проезжают мимо станции. Отмечалось, что состав двигался на малой скорости, а на установках не было никаких опознавательных знаков.

После начала российской спецоперации Италия предоставила Украине пять пакетов военной помощи, затем, в ноябре прошлого года, эти поставки были заморожены. В декабре совет министров одобрил продление поставок оружия Украине до 31 декабря 2023 года.

В январе текущего года правительство Италии приняло шестой пакет военной помощи с управляемыми ракетами Aspide. Кроме того, Рим совместно с Парижем планируют передать Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T, как писала Politico, его поставка задерживается до июня.

Итальянские СМИ не раз писали о планах Рима передать Киеву и другие виды вооружений. В частности, Corriere della Sera со ссылкой на источник в итальянском правительстве сообщала в феврале, что в седьмой пакет военной помощи Украине могут войти ракеты большой дальности и беспилотники.

До этого глава МИД Италии Антонио Таяни говорил, что власти не готовят новый пакет помощи Украине, но вместе с Францией работают над тем, чтобы как можно скорее передать Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T. Также он подчеркивал, что поставляемое Римом Киеву вооружение предназначено исключительно для обороны.

Москва осуждает поставки Киеву вооружений и считает, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта. В Кремле говорили, что исход военной операции от этого не изменится.